Varese News

Canton Ticino

L’appello dei Comuni di frontiera: “Il Governo ci incontri con urgenza sui ristorni”

Dopo il versamento parziale deciso da Bellinzona, l'Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera – oltre 150 enti aderenti – chiede un confronto immediato con l'esecutivo

Mastromarino lavena ponte tresa

Sale la preoccupazione tra i Comuni di confine dopo lo stop parziale ai ristorni deciso dal Canton Ticino. A farsi portavoce dei territori è l’Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera (ACIF), che in una nota diffusa oggi chiede «con urgenza» di incontrare i rappresentanti del Governo italiano per affrontare la questione.

L’appello arriva a poche ore dalla comunicazione del Consiglio di Stato ticinese, che ha disposto il versamento solo parziale dei ristorni ai Comuni di frontiera. Una scelta motivata, spiega l’associazione, dall’esigenza cautelativa di attendere l’evolversi della vicenda legata all’applicazione della cosiddetta “tassa sulla salute” da parte di Regione Lombardia.

L’ACIF interviene «in rappresentanza degli oltre 150 comuni aderenti, e nell’interesse di tutte le comunità di confine interessate dal provvedimento», chiedendo all’esecutivo un tavolo immediato sulla questione ristorni.

Il comunicato porta la firma del presidente dell’associazione, Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa.

La presa di posizione si inserisce nel quadro di tensione apertosi in queste ore: la frenata di Bellinzona ha effetti diretti proprio sui bilanci dei piccoli enti di confine, che dai ristorni dell’imposta alla fonte ricavano una quota rilevante delle proprie entrate. Per i Comuni del Varesotto e dell’intera fascia frontaliera, il dimezzamento della quota lombarda rischia di tradursi in un ammanco concreto già nei prossimi mesi.

Tutti gli eventi

di luglio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.