L’appello dei Comuni di frontiera: “Il Governo ci incontri con urgenza sui ristorni”
Dopo il versamento parziale deciso da Bellinzona, l'Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera – oltre 150 enti aderenti – chiede un confronto immediato con l'esecutivo
Sale la preoccupazione tra i Comuni di confine dopo lo stop parziale ai ristorni deciso dal Canton Ticino. A farsi portavoce dei territori è l’Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera (ACIF), che in una nota diffusa oggi chiede «con urgenza» di incontrare i rappresentanti del Governo italiano per affrontare la questione.
L’appello arriva a poche ore dalla comunicazione del Consiglio di Stato ticinese, che ha disposto il versamento solo parziale dei ristorni ai Comuni di frontiera. Una scelta motivata, spiega l’associazione, dall’esigenza cautelativa di attendere l’evolversi della vicenda legata all’applicazione della cosiddetta “tassa sulla salute” da parte di Regione Lombardia.
L’ACIF interviene «in rappresentanza degli oltre 150 comuni aderenti, e nell’interesse di tutte le comunità di confine interessate dal provvedimento», chiedendo all’esecutivo un tavolo immediato sulla questione ristorni.
Il comunicato porta la firma del presidente dell’associazione, Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa.
La presa di posizione si inserisce nel quadro di tensione apertosi in queste ore: la frenata di Bellinzona ha effetti diretti proprio sui bilanci dei piccoli enti di confine, che dai ristorni dell’imposta alla fonte ricavano una quota rilevante delle proprie entrate. Per i Comuni del Varesotto e dell’intera fascia frontaliera, il dimezzamento della quota lombarda rischia di tradursi in un ammanco concreto già nei prossimi mesi.
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