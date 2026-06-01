L’Arcivescovo Mario Delpini in Valceresio: gli appuntamenti da Induno Olona a Saltrio

L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, si appresta a vivere un lungo e intenso viaggio tra le comunità della Valceresio. Una visita pastorale che non si limiterà a un singolo fine settimana, ma che attraverserà l’intero mese di giugno toccando quasi tutti i centri della valle, da Induno Olona fino a Saltrio, con un programma fitto di celebrazioni, momenti di preghiera e incontri istituzionali.

L’inizio del tour tra sociale e territorio

Le prime tappe sono previste per il weekend di sabato 6 e domenica 7 giugno. Sabato mattina l’Arcivescovo dedicherà il proprio tempo alla visita di alcune realtà sociali ed ecclesiali del territorio, per poi spostarsi nel pomeriggio nelle frazioni di Pogliana e Cuasso al Piano. La domenica mattina sarà invece dedicata alle comunità di Porto Ceresio e Besano, portando il proprio saluto ai fedeli della zona del lago.

Gli impegni tra Induno e Arcisate

La visita riprenderà giovedì 11 giugno, giornata interamente focalizzata sul mondo del sociale e sulle realtà caritative locali. Il momento di maggiore confronto con le strutture parrocchiali avverrà però sabato 13 giugno, quando monsignor Delpini incontrerà i Consigli pastorali di Induno Olona e Arcisate.

Nella stessa giornata di sabato, Sua Eccellenza farà tappa a Brenno Useria per la Santa Messa delle 17:30. Domenica 14 giugno il programma prevede la presenza nelle parrocchie di San Paolo a Induno e in Basilica ad Arcisate (alle ore 11:00) durante la mattinata, mentre nel pomeriggio l’Arcivescovo si sposterà nella parrocchia di San Giovanni a Induno.

Il saluto istituzionale e la conclusione

Proprio durante la giornata di sabato ad Arcisate è previsto l’incontro con tutti i sindaci della Valceresio, un momento di dialogo molto atteso dalle istituzioni locali. «Saranno giornate di festa, preghiera e confronto per tutti noi – il commento dell’Amministrazione Comunale di Arcisate –. Come Amministrazione non possiamo che essere felici di questa presenza così importante per tutti».

Il lungo percorso in Valceresio si concluderà ufficialmente domenica 21 giugno. In mattinata l’Arcivescovo sarà impegnato a Viggiù e Clivio, mentre tra il pomeriggio e la sera toccherà alle comunità di Baraggia e Saltrio salutare monsignor Delpini a chiusura di questa importante visita pastorale.