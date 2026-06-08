L’aria d’estate e le “Storie di Cortile”: il festival compie 10 anni e accende l’estate tra musica, memoria e comunità

Il festival Storie di Cortile taglia il prestigioso traguardo della sua decima edizione. Nato nel 2016 da un’intuizione del cantautore e promoter Andrea Parodi, ispirato dal contrasto tra le piazze-parcheggio moderne e la vitalità dei vecchi cortili di paese, storici teatri della tradizione orale e della vita quotidiana, il festival festeggia un percorso straordinario fatto di oltre centocinquanta spettacoli, tutti rigorosamente a ingresso libero.

L’edizione speciale conta quest’anno ventidue appuntamenti con una rete di comuni partner sempre più ampia e con il supporto di Coop Lombardia e Radio Popolare. Accanto ai centri che storicamente sostengono e danno linfa vitale alla rassegna in sinergia con Biblioteche e Pro Loco (Varese, Canzo, Merone, Verano Brianza, Besnate, Lurago D’Erba, Cucciago, Saronno e Veleso), l’organizzazione accoglie con entusiasmo tre nuovi territori: il suggestivo borgo senza tempo di Castiglione Olona, lo storico crocevia di Ferno e la ricca memoria umana di Samarate., oltre alla conferma di Besnate. La mappa del festival si spingerà inoltre fuori regione, confermando il gemellaggio culturale tra le vette di Predazzo (TN), nelle Dolomiti.

Dopo l’anteprima del 3 maggio scorso nell’incantevole borgo di Pigra, sopra il Lago di Como, il festival entra nel vivo della programmazione estiva mettendo subito a fuoco due appuntamenti imperdibili a metà giugno.

Domenica 14 giugno: Sulutumana a Samarate

Il primo grande evento in calendario si terrà a Samarate, nella storica Corte di Niol. Questo spazio intessuto di storie umane ha ospitato per decenni l’antico forno del paese. Protagonisti della serata saranno i Sulutumana con lo spettacolo “Dove il Sogno profuma di Pane”.

Per l’occasione è stata scelta una formula speciale e suggestiva: l’evento prenderà il via eccezionalmente alle ore 18.00. Una scelta voluta per permettere agli artisti e agli spettatori di condividere insieme il momento magico dell’imbrunire all’interno dell’antica corte. Le canzoni e la poesia della celebre band comasca risuoneranno così in un gioco di luci naturali dal forte valore simbolico, dove il recupero della memoria locale si fonde perfettamente con lo spirito più autentico della rassegna.

Lunedì 15 giugno: Il mito del rock americano con I Del Fuegos a Varese

Il giorno successivo, lunedì 15 giugno, i riflettori si sposteranno nell’attrezzata cornice dell’Arena Estiva dei Giardini Estensi di Varese per uno dei concerti più attesi e prestigiosi dell’intera estate. Sul palco salirà una vera e propria cult band del roots-rock americano: I Del Fuegos, protagonisti di una straordinaria e attesissima Réunion.

La band di Boston, fondata dai fratelli Zanes, ha segnato in modo indelebile la scena rock degli anni ’80, condividendo i palchi con colossi della musica mondiale come Tom Petty & The Heartbreakers, ZZ Top, INXS e Bruce Springsteen.

La serata assume una rilevanza culturale ancora più profonda grazie alla presenza del chitarrista e co-fondatore Warren Zanes. Oltre alla sua carriera di musicista, Zanes è oggi una figura di spicco della cultura pop e della letteratura musicale negli Stati Uniti. Stimato accademico e firma di testate prestigiose come Rolling Stone, è un autore bestseller del New York Times celebre in tutto il mondo per le sue biografie musicali. Ha firmato l’acclamata biografia ufficiale “Petty: The Biography” e il pluripremiato volume “Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska”, capolavoro letterario che ha documentato la genesi dell’album più intimo del Boss e da cui è stato recentemente tratto un attesissimo film per il cinema. Il concerto varesino offrirà così una miscela unica tra l’energia del grande rock stradale americano e lo spessore narrativo dei suoi protagonisti. Ore 21.00 – Ingresso libero

Calendario dei prossimi appuntamenti – Storie di Cortile

14/6 SAMARATE (VA) – Corte di Niol (ore 18.00) | Sulutumana – Dove il Sogno profuma di Pane

15/6 VARESE – Arena Estiva Giardini Estensi | The Del Fuegos – (USA)

18/6 SAMARATE (VA) – Giardino delle Balaustre Villa Montevecchio | Scarlet Rivera – (La violinista di Bob Dylan)

19/6 CANZO (CO) – Villa Meda | Seth Walker feat. Stefano Intelisano – Sotto il Cielo Blues del Texas

20/6 MERONE (CO) – Cortile della Biblioteca Palazzo del Zaffiro Isacco | The Gang – 80 Anni di Voto alle Donne

23/6 CASTIGLIONE OLONA (VA) – Palazzo Branda Castiglioni | Violante Placido feat. Scarlet Rivera – Libere di Scegliere

28/6 VARESE – Arena Estiva Giardini Estensi | The Vandoliers – (USA)

1/7 VERANO BRIANZA (MB) – Parco della Pace | Desire Bob Dylan 50° Anniversario – con Scarlet Rivera, David Ford, Michele Stodart e altri

3/7 COLONNO (CO) – Spiaggia Libera | Raffaele Kohler feat. Luciani Macchia & Val Bonetti – In Turnaa i Milanes (Omaggio a Gaber e Jannacci)

10/7 FERNO (VA) – Corte Fondazione Chicca Protasoni | Smallable Ensemble Plays The Beatles – feat. Jill Hennessy

12/7 PREDAZZO (TN) – Piazzetta Carber | Slide Pistons – Maledetta Balera

20/7 CASTIGLIONE OLONA (VA) – Castello di Monteruzzo | De André Guccini: Genova, L’Emilia e L’America – con Borderlobo feat. Ellade Bandini & Flaco Biondini

22/7 BESNATE (VA) – Casina Funtanascia | Kevin Connolly & Jim Fitting – (Folk, blues, rock da Boston)

23/7 LURAGO D’ERBA (CO) – Corte Alta Colciago | Omaggio a Tom Petty – con The Heart Takers feat. Alex “Kid” Gariazzo

24/7 CUCCIAGO (CO) – Corte Castello | Omaggio a Tom Waits – con Mule Variations, Vincenzo Costantino Cinaski, Luca Ghielmetti, Max Larocca

29/7 SARONNO (VA) – Villa Gianetti | Beatrice Campisi & Francesca Incudine – Cantu e Cuntu, Voci dal Sud

2/8 CUCCIAGO (CO) – Corte Castello | Folkabbestia – Festa della Madonna della Neve

21/8 VELESO (CO) – Area Feste | James Maddock – feat. Brian Mitchell

22/8 VELESO (CO) – Piazza Libertà Erno | The Vad Vuc

25/9 FERNO (VA) – Piazza Dante | Ward Hayden & The Outliers – Sulle tracce di Bruce Springsteen

9/10 INVERIGO (CO) – Auditorium Piccolo Teatro Don Costante Cereda | Michael McDermott Band – Serata di gala conclusiva