Si conclude “100% Arte – Il quadrato della libertà” al Chiostro di Voltorre

Si avvia alla conclusione, dopo aver raccolto un significativo interesse di pubblico e numerosi apprezzamenti, la mostra “100% Arte – Il quadrato della libertà. Misura, visione, identità“, ospitata nelle sale del Chiostro di Voltorre.

L’esposizione, organizzata dall’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese e curata da Debora Ferrari, ha coinvolto i visitatori grazie a una formula originale che ha invitato gli artisti a confrontarsi con un unico formato, il quadrato 100×100 centimetri, trasformato in occasione di ricerca, espressione e dialogo.

Particolarmente apprezzati sono stati gli aspetti partecipativi del progetto. Accanto alle opere, i visitatori hanno potuto leggere brevi riflessioni degli artisti sul significato del formato condiviso, mentre il “quadrato della partecipazione”, predisposto all’uscita della mostra, ha raccolto pensieri, emozioni e impressioni del pubblico, trasformando l’esperienza espositiva in un autentico momento di confronto e condivisione.

«Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Comunitaria del Varesotto, il cui contributo ha aiutato la realizzazione dell’iniziativa – hanno commentato in un anota gli organizzatori – Attraverso il proprio sostegno alle attività culturali e ai progetti di valorizzazione del territorio, la Fondazione conferma il proprio ruolo fondamentale nella promozione di occasioni di crescita, partecipazione e sviluppo della comunità locale».

Per chi non avesse ancora visitato l’esposizione, questo sarà l’ultimo fine settimana utile per scoprire il percorso dedicato al “quadrato della libertà”: la mostra resterà infatti aperta fino al 21 giugno 2026 presso il Chiostro di Voltorre.