Si conclude “100% Arte – Il quadrato della libertà” al Chiostro di Voltorre
L'esposizione, organizzata dall'Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese e curata da Debora Ferrari, ha coinvolto i visitatori grazie a una formula originale che ha invitato gli artisti a confrontarsi con un unico formato, il quadrato 100x100 centimetri
Si avvia alla conclusione, dopo aver raccolto un significativo interesse di pubblico e numerosi apprezzamenti, la mostra “100% Arte – Il quadrato della libertà. Misura, visione, identità“, ospitata nelle sale del Chiostro di Voltorre.
L’esposizione, organizzata dall’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese e curata da Debora Ferrari, ha coinvolto i visitatori grazie a una formula originale che ha invitato gli artisti a confrontarsi con un unico formato, il quadrato 100×100 centimetri, trasformato in occasione di ricerca, espressione e dialogo.
Particolarmente apprezzati sono stati gli aspetti partecipativi del progetto. Accanto alle opere, i visitatori hanno potuto leggere brevi riflessioni degli artisti sul significato del formato condiviso, mentre il “quadrato della partecipazione”, predisposto all’uscita della mostra, ha raccolto pensieri, emozioni e impressioni del pubblico, trasformando l’esperienza espositiva in un autentico momento di confronto e condivisione.
«Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Comunitaria del Varesotto, il cui contributo ha aiutato la realizzazione dell’iniziativa – hanno commentato in un anota gli organizzatori – Attraverso il proprio sostegno alle attività culturali e ai progetti di valorizzazione del territorio, la Fondazione conferma il proprio ruolo fondamentale nella promozione di occasioni di crescita, partecipazione e sviluppo della comunità locale».
Per chi non avesse ancora visitato l’esposizione, questo sarà l’ultimo fine settimana utile per scoprire il percorso dedicato al “quadrato della libertà”: la mostra resterà infatti aperta fino al 21 giugno 2026 presso il Chiostro di Voltorre.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.