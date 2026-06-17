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Si conclude “100% Arte – Il quadrato della libertà” al Chiostro di Voltorre

L'esposizione, organizzata dall'Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese e curata da Debora Ferrari, ha coinvolto i visitatori grazie a una formula originale che ha invitato gli artisti a confrontarsi con un unico formato, il quadrato 100x100 centimetri

foto del giorno 6 giugno 2023 chiostro di voltorre | foto Filippo Impieri

Si avvia alla conclusione, dopo aver raccolto un significativo interesse di pubblico e numerosi apprezzamenti, la mostra “100% Arte – Il quadrato della libertà. Misura, visione, identità“, ospitata nelle sale del Chiostro di Voltorre.

L’esposizione, organizzata dall’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese e curata da Debora Ferrari, ha coinvolto i visitatori grazie a una formula originale che ha invitato gli artisti a confrontarsi con un unico formato, il quadrato 100×100 centimetri, trasformato in occasione di ricerca, espressione e dialogo.

Particolarmente apprezzati sono stati gli aspetti partecipativi del progetto. Accanto alle opere, i visitatori hanno potuto leggere brevi riflessioni degli artisti sul significato del formato condiviso, mentre il “quadrato della partecipazione”, predisposto all’uscita della mostra, ha raccolto pensieri, emozioni e impressioni del pubblico, trasformando l’esperienza espositiva in un autentico momento di confronto e condivisione.

«Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Comunitaria del Varesotto, il cui contributo ha aiutato la realizzazione dell’iniziativa – hanno commentato in un anota gli organizzatori – Attraverso il proprio sostegno alle attività culturali e ai progetti di valorizzazione del territorio, la Fondazione conferma il proprio ruolo fondamentale nella promozione di occasioni di crescita, partecipazione e sviluppo della comunità locale».

Per chi non avesse ancora visitato l’esposizione, questo sarà l’ultimo fine settimana utile per scoprire il percorso dedicato al “quadrato della libertà”: la mostra resterà infatti aperta fino al 21 giugno 2026 presso il Chiostro di Voltorre.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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