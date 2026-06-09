“L’arte che cura”: a Malnate una settimana di eventi tra incontri, mostre, musica e teatro

Malnate si prepara a diventare il centro di una riflessione profonda e condivisa sul valore terapeutico della creatività. Dal 14 al 19 giugno 2026 si svolgerà la rassegna “l’Arte che Cura”, un ricco calendario di appuntamenti diffusi sul territorio che spazia dalle esposizioni artistiche ai laboratori aperti, fino alla musica, al teatro e alla presentazione di un importante volume scientifico e divulgativo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra diverse realtà sociali e istituzionali del territorio, unite dall’obiettivo di mostrare come il gesto creativo possa trasformarsi in uno strumento di incontro, riabilitazione e inclusione.

Un debutto tra laboratori e concerti a Villa Monte Morone

Il sipario sulla manifestazione si alzerà domenica 14 giugno alle ore 14 a Monte Morone. Il pomeriggio della giornata inaugurale sarà interamente dedicato a esposizioni e laboratori artistici e musicali aperti alla cittadinanza. Tra le proposte spiccano la mostra “Beppe, Genio oltre il Limite” a cura de La Finestra, le “Opere in Cartapesta” della Fondazione Don Gnocchi e l’installazione artistica “Terra in Cielo” realizzata da Casa di Marina. Per chi vorrà mettersi in gioco, alle 14.30 inizieranno i laboratori creativi “Artisti Voi” e il laboratorio di creta. La giornata si arricchirà alle 15:30 con il laboratorio musicale “Ogni favola è un gioco”, seguito alle 16:45 da una sfilata di gioielli in cartapesta. Gran finale alle 17:15 con il concerto del Corpo Filarmonico Cittadino Malnate, diretto dal Maestro Edoardo Piazzoli, e un aperitivo a cura de La DisLocanda. In caso di maltempo, l’intero programma domenicale si sposterà nella tensostruttura di via Pastore.

Il viaggio della cartapesta e la presentazione del libro al Museo Realini

La rassegna proseguirà martedì 16 giugno, dalle 16.00 alle 18.00, nel parco della Fondazione Don Gnocchi in via Nizza 6. Qui si terrà un “Open Lab” di cartapesta aperto a tutti i cittadini, accompagnato dalla mostra nella sala polifunzionale intitolata “Circolino Musicale on the road, RSA in viaggio”, un percorso di ascolti musicali in cui i partecipanti sono invitati a portare una propria cartolina per unirsi idealmente al viaggio. Uno dei momenti centrale di riflessione teorica è invece previsto per mercoledì 17 giugno alle ore 18:00 presso il Museo “Mario Realini”. L’incontro sarà dedicato alla presentazione del libro “L’ arte che cura”. Quando il gesto creativo diventa incontro, cura e riconoscimento”, volume curato da Massimo Raccagni con prefazione di Luciana La Stella e postfazione di Giuseppe Oreste Pozzi. Al dibattito, moderato dal direttore di VareseNews Marco Giovannelli, interverranno numerosi esperti e operatori del settore per approfondire il legame tra pratica artistica e benessere psichico.

Teatro e omaggi artistici per chiudere la rassegna

Gli ultimi due appuntamenti toccheranno altrettanti luoghi simbolo della cura a Malnate. Giovedì 18 giugno alle ore 16:30, la Fondazione “La Residenza” ospiterà lo spettacolo teatrale “I ricordi hanno le scarpe comode”, interpretato da Michela Prando. La rassegna si chiuderà ufficialmente venerdì 19 giugno alle ore 21:00 alla sede de La Finestra (nell’Area Feste di via Pastore) con l’evento “Star bene con sé stessi”. Si tratterà di una mostra di opere ispirate all’artista Leonor Fini, interamente presentata a cura degli ospiti del centro, a testimonianza diretta di come l’arte possa dare voce ed espressività a ogni individuo.