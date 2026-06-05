L’arte contemporanea si interroga sul clima: la mostra “Natura! Natura!” a Cocquio Trevisago

Il Teatro SOMS di Caldana, frazione di Cocquio Trevisago, si prepara a ospitare la mostra d’arte «NATURA ! NATURA!». L’esposizione, curata dalla critica d’arte Fabrizia Buzio Negri, rimarrà aperta dal 6 al 14 giugno 2026 e proporrà le opere degli artisti dell’associazione CONTEMPORARY Arte&Ambiente APS. Attraverso pittura, scultura e fotografia, la rassegna vuole lanciare un messaggio d’amore per il pianeta e invitare i visitatori a riflettere sull’impatto dell’uomo sull’ecosistema.

L’inaugurazione e il focus sul Campo dei Fiori

Il taglio del nastro è fissato per sabato 6 giugno alle ore 16.30. Il vernissage non sarà soltanto un momento espositivo, ma offrirà anche uno spazio di approfondimento scientifico e territoriale. Durante l’inaugurazione è infatti previsto l’intervento dal titolo «PARCO CAMPO dei FIORI: territorio, peculiarità e impatti dei cambiamenti climatici» – il focus guidato da Giancarlo Bernasconi, direttore dell’Ente Parco – che accenderà i riflettori sulle trasformazioni in atto nell’area protetta locale.

Il messaggio ecologista degli artisti

La mostra nasce con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago e si avvale della collaborazione dell’Ente Parco Campo dei Fiori. Al centro del progetto c’è la volontà di stimolare un cambiamento nei comportamenti individuali per la salvaguardia del pianeta. Gli organizzatori spiegano che i prossimi anni saranno decisivi per il futuro dell’umanità e che anche i piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza per contrastare l’inquinamento.

Il finissage con la presentazione del libro

Il percorso espositivo si chiuderà domenica 14 giugno. A partire dalle ore 16.00, in occasione del finissage, la sala del Teatro SOMS ospiterà la presentazione del volume «Un giro intorno al Lago Maggiore» – il libro scritto da Luigi Bellaria e Massimo Fidanza – offrendo così un’ultima occasione di incontro culturale legata alle bellezze del territorio prima della conclusione della mostra.

Orari e informazioni utili

L’esposizione è a ingresso libero e sarà visitabile nei fine settimana del 6-7 e del 13-14 giugno. Gli orari di apertura della SOMS di Caldana sono fissati dalle 10.00 alle 12.30 al mattino e dalle 15.00 alle 17.30 nel pomeriggio. Per maggiori informazioni sono attivi i numeri di telefono 3355443223 e 3426364613, ed è possibile consultare il sito ufficiale dell’associazione.