L’arte del recupero: a Milano Malpensa le opere dell’artista Deniz Sağdıç per la sostenibilità

Inaugurata oggi a Malpensa “0” ZERO POINT – Intercontinental Sustainability & Upcycling Exhibition, la mostra dell’artista turca Deniz Sağdıç. La cerimonia si è svolta alla presenza di Armando Brunini, amministratore delegato e direttore generale di Sea Aeroporti di Milano, Mehmet Özöktem, console generale della Repubblica di Turchia a Milano, oltre che della stessa artista Deniz Sağdıç.

La mostra presenta una selezione di opere appartenenti alla celebre serie READY-RE MADE, progetto artistico che traduce in linguaggio visivo i principi della sostenibilità, del recupero creativo e dell’economia circolare attraverso la trasformazione di materiali di scarto in opere d’arte di grande impatto estetico.

Il progetto internazionale “0” Zero Point nasce con l’obiettivo di raccontare e promuovere l’impegno della Turchia sui temi della sostenibilità e della strategia “Zero Waste”, attraverso un percorso espositivo che attraversa aeroporti selezionati nei diversi continenti.

La mostra invita il pubblico a riflettere sulle proprie abitudini di consumo, sul valore del riutilizzo delle risorse e sull’importanza della raccolta differenziata, proponendo una visione positiva e creativa della sostenibilità. Attraverso oggetti di uso quotidiano destinati allo scarto, Deniz Sağdıç realizza ritratti e composizioni che trasformano il rifiuto in materia artistica, dimostrando come ogni elemento possa acquisire una nuova vita e un nuovo significato.

Il concetto di “Zero Point” rappresenta simbolicamente il punto di partenza di questo cambiamento: un momento di consapevolezza in cui ciò che viene considerato scarto si trasforma in opportunità, valore e bellezza.

In questo contesto, Malpensa si conferma non solo porta d’accesso internazionale al territorio, ma anche luogo di incontro tra culture, innovazione e impegno verso un futuro più sostenibile.

L’arrivo delle opere a Milano Malpensa è stato reso possibile grazie al supporto di Turkish Airlines, che ha coordinato il trasporto internazionale delle opere dall’Argentina, tappa precedente del percorso espositivo, contribuendo alla realizzazione di un progetto che unisce idealmente continenti, culture e sensibilità diverse attraverso il linguaggio universale dell’arte.