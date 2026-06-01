L’arte di raccontare il formaggio al ristorante: a Varese arriva il concorso “Maître Fromager”
Giovedì 11 giugno l'Istituto De Filippi ospita la prima edizione dell'evento dedicato ai professionisti della sala. In giuria lo chef Davide Oldani, in contemporanea con le selezioni di "Emergente 2027"
Se in Italia si parla spesso delle eccellenze casearie, più raro è accendere i riflettori su chi ha il compito di presentarle e valorizzarle al tavolo del ristorante. Parte da questa considerazione “Maître Fromager”, il primo evento nazionale specificamente dedicato ai professionisti della ristorazione che incentrano il proprio lavoro sul racconto e sul servizio del formaggio.
L’appuntamento si terrà giovedì 11 giugno 2026 negli spazi dell’Istituto De Filippi di Varese. La manifestazione, organizzata da Witaly e nata da un’idea di Lorenza Vitali e Luigi Cremona, si svolgerà in concomitanza con la Selezione Nord di “Emergente 2027”, il format che dal 2006 premia i giovani talenti della cucina, della pizza, della sala e della pasticceria.
Il regolamento della gara e i nove finalisti
Ciascuno dei nove concorrenti in gara dovrà sottoporre ai giurati una selezione personalizzata composta da un massimo di cinque formaggi, potendo scegliere liberamente tra tipologie fresche, stagionate, erborinate o latticini. Il regolamento fissa solo due vincoli precisi: la presenza obbligatoria di almeno un formaggio d’alpeggio a latte crudo e il limite massimo di un solo prodotto proveniente dall’estero. La presentazione potrà essere arricchita con abbinamenti di pane, ingredienti complementari e, a scelta, una bevanda o un vino.
La valutazione sarà affidata a un panel di esperti del settore, che comprenderà rappresentanti dell’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) e dell’UNIsafo. A presiedere la giuria sarà lo chef bi-stellato Davide Oldani. I criteri principali riguarderanno la qualità dei prodotti, l’originalità della proposta e la capacità del candidato di coinvolgere la platea attraverso il racconto.
I nove professionisti che si contenderanno i titoli arrivano da diverse realtà ristorative del nord Italia:
Natascia Astori (Paganì Antichi Sapori Enoteca – San Pellegrino Terme, BG)
Francesca Beltrami (Ristorante La Zucca – Arola, VB)
Nicolò Bertuzzi (The Carlton – Rocco Forte Hotel – Milano)
Mara Brustolin (Oseleta* – Villa Cordevigo, VR)
Amedeo De Lio (Cheese TO – Torino)
Andrea Fugnanesi (Stua Noa – Livigno, SO)
Sara Giuliano (Da Vittorio*** – Brusaporto, BG)
Emanuele Romanelli (TEMP enoteca – Milano)
Matteo Spanò (Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler*** – Brunico, BZ)
Oltre al titolo principale di Miglior Maître Fromager 2026, verranno assegnati premi speciali per la miglior selezione, il miglior pane, il miglior abbinamento, l’originalità e un riconoscimento specifico per il miglior concorrente under 30.
Il talk d’apertura sulla cultura del servizio
La giornata si aprirà con una tavola rotonda informale tra ospiti e giurati focalizzata sul ruolo del formaggio nella ristorazione contemporanea. Il dibattito si svilupperà attorno a tre direttrici: l’impatto commerciale del carrello dei formaggi sui ricavi di un locale, il suo valore come strumento di crescita e specializzazione professionale del personale di sala e, infine, la capacità di attrarre una clientela esigente attraverso un’offerta differenziata. Il filo conduttore dell’incontro sarà la formazione, intesa come base per trasformare il servizio in un elemento di accoglienza.
La scelta della sede è ricaduta sull’Istituto De Filippi, storica realtà educativa varesina strutturata come campus integrato tra istruzione alberghiera, liceo delle scienze umane a indirizzo economico-sociale, corsi di specializzazione e ristorante didattico. L’evento è supportato dai partner Ambrogio Sanelli, Guilde Internationale des Fromagers, Igor Gorgonzola, Onaf, UniSaFo e dal media partner InForma.
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