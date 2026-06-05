L’arte interroga l’ambiente: a Caldana di Cocquio Trevisago arriva la mostra “Natura! Natura!”
Dal 6 al 14 giugno il Teatro Soms ospita le opere del collettivo Contemporary Arte&Ambiente. All'inaugurazione l'intervento del direttore del Parco Campo dei Fiori sugli impatti del cambiamento climatico
Il legame tra espressione artistica, tutela del territorio e sfide ecologiche contemporanee è al centro di “Natura! Natura!”, l’evento espositivo che aprirà i battenti questo fine settimana a Caldana, frazione di Cocquio Trevisago.
La mostra, allestita all’interno degli spazi del Teatro Soms (Società Operaia di Mutuo Soccorso), si svilupperà da sabato 6 a domenica 14 giugno 2026. L’iniziativa è promossa dall’associazione Contemporary Arte&Ambiente APS, con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago e in collaborazione con il Parco Regionale Campo dei Fiori.
Il vernissage e l’approfondimento scientifico
Curata da Fabrizia Buzio Negri, l’esposizione intende offrire una riflessione visiva sullo stato degli ecosistemi attraverso la sensibilità di oltre venti artisti. Il momento inaugurale è fissato per sabato 6 giugno alle ore 16:30.
In occasione del vernissage, la presentazione delle opere sarà affiancata da un intervento di carattere divulgativo e istituzionale incentrato sulle urgenze ambientali dell’area locale. Giancarlo Bernasconi, direttore del Parco Campo dei Fiori, terrà infatti una relazione dal titolo “Parco Campo dei Fiori: territorio, peculiarità e impatti dei cambiamenti climatici”, offrendo un quadro scientifico sulle trasformazioni in atto nel perimetro naturale che sovrasta i laghi varesini.
Il finissage con la presentazione letteraria
La manifestazione si chiuderà domenica 14 giugno. A partire dalle ore 16:00, il momento del finissage ospiterà la presentazione del libro “Un giro intorno al Lago Maggiore”, scritto a quattro mani da Luigi Bellaria e Massimo Fidanza. Un volume che esplora sotto il profilo paesaggistico e culturale lo specchio d’acqua e le sponde del Verbano, ricollegandosi idealmente alle tematiche territoriali della rassegna.
Informazioni, artisti e orari
Le opere in mostra portano la firma di un nutrito gruppo di esponenti del sodalizio “Contemporary Arte&Ambiente APS”: Lorella Bottegal, Fabrizia Buzio Negri, Pierangela Cattini, Manuela Chinetti, Marina Comerio, Irene Das Neves, Silvana Gadda, Elda Francesca Genghini, GuerraepaolO, Antonella Lelli, Laura Masarati, Alberto Milanese, Eliana Minoli, Sonia Naccache, Carlo Pezzana, Elisabetta Pieroni, Gianluca Piotti, Viviana Poli, Elio Rimoldi, Andrea Santini Ersa, Donatella Stolz, Attilio Guido Vanoli e Roberto Villa.
L’esposizione, a ingresso libero e gratuito, rimarrà aperta nei due fine settimana compresi nelle date dell’evento. Gli orari di visita, sia per il sabato sia per la domenica, sono fissati dalle 10:00 alle 12:30 nella fascia mattutina e dalle 15:00 alle 17:30 in quella pomeridiana. Per maggiori dettagli o richieste specifiche sono attivi i contatti telefonici dedicati (+39 335 5443223 / +39 342 6364613) e il portale web dell’associazione.
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