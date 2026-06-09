L’arte si insinua nell’intervallo dei film con la mostra collettiva al Cinema Garden di Gavirate

Il Cinema Garden di Gavirate ospita il secondo episodio di Prossimamente, un ciclo di mostre organizzate all’interno di luoghi adibiti a cinema o che lo sono stati in passato. Sabato 13 giugno, dalle 16:30 alle 19, lo spazio di via IV Novembre 17 apre le porte all’appuntamento intitolato Prossimamente, Intervallo. Si tratta di un progetto ideato da Ermanno Cristini, Cecilia Mentasti e Luca Scarabelli, che si concentra su un tempo espositivo ridotto e mirato. La mostra ha infatti la durata di un solo giorno e si sviluppa poco prima che il cinema prosegua con la sua abituale attività di programmazione del week-end.

L’iniziativa accoglie il lavoro di molti artisti che si sono lasciati suggestionare dal titolo e dal luogo della mostra. L’obiettivo comune è l’attivazione di una riflessione corale sul potere dell’immagine cinematografica, capace di insinuarsi con le opere all’interno della dimensione di pausa di un breve intervallo. I curatori e gli autori si interrogano su quel momento di sospensione che separa il primo e il secondo tempo di un film o che divide un fotogramma dall’altro. Il percorso si sviluppa intorno a precisi interrogativi legati alla percezione dello spettatore: «Cosa succede nell’intervallo. Dove va lo sguardo? Lo spettatore torna alla sua vita e per qualche minuto si distacca dalla storia?». I quesiti proseguono sulla natura di questo momento: «È questo un tempo vuoto? Un controtempo? Dov’è il pubblico, dove si aggira il suo pensieroso sguardo quando si chiude il “palcoscenico”?».

Gli artisti in mostra che animano lo spazio con i loro interventi sono Vincenzo Cabiati, Gianluca Codeghini, Ermanno Cristini, Emma Damiani, Carlo Dell’Acqua, Massimo De Caria, Elena El Asmar, Serena Fineschi, Maria Cristina Galli, Joykix, Cecilia Mentasti, Giancarlo Norese, Olinsky, Francesca Petrolo, Jacopo Rinaldi, Rikyboy, Luca Scarabelli e Lucia Uni. L’evento pomeridiano include inoltre una narrazione visiva della giornata attraverso il racconto fotografico di Camilla Braci e il racconto video realizzato da Videoforart.