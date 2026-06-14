L’“Artigianato Aumentato” del territorio premiato a Mantova: importante riconoscimento per la “New Smile” di Luca Mambretti

C’è anche un pezzo del nostro territorio tra le eccellenze celebrate a Mantova in occasione del prestigioso seminario estivo di Fondazione Symbola. Luca Mambretti, vicepresidente di CNA Lombardia Nord-Ovest, è stato infatti insignito di un attestato di riconoscimento nell’ambito della Campagna nazionale “Artigianato, futuro del made in Italy – Artigianato aumentato”.

La campagna – promossa dalle Associazioni di categoria tra cui CNA insieme a Fondazione Symbola e con il patrocinio del MiMit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) – è nata per raccontare una nuova generazione di artigiani. Realtà capaci di reinterpretare il mestiere attraverso tre driver strategici: design, sostenibilità e innovazione.

Al panel di chiusura, che ha visto la partecipazione dei massimi vertici delle associazioni di categoria e di personalità della cultura e delle istituzioni come lo scrittore Enrico Vanzina e l’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, sono state premiate 100 imprese eccellenti in tutta Italia.

Tra queste spicca il profilo di Mambretti, premiato per aver saputo far evolvere tradizioni, competenze e identità territoriale, traducendole in un contributo concreto alla competitività del Made in Italy.

In particolare la “New Smile” di Varese è stata messa in evidenza poiché offre nuove opportunità di cura ai bambini con disabilità, realizzando apparecchi ortodontici con scanner intraorali di ultima generazione. Grazie alle soluzioni tecnologiche di ultima generazione “New Smile” è in grado di migliorare la qualità del riposo con dispositivi per la cura delle apnee notturne progettati con software avanzati e integrati con AI e soddisfare richieste singolari, come la creazione di apparecchi su misura per animali da esposizione.

Il laboratorio odontotecnico digitale “New Smile” fondato a Varese nel 1990 da Luca Mambretti è specializzato nella realizzazione di dispositivi medici odontoiatrici su misura con l’ausilio delle più innovative tecnologie digitali. Con clienti sia in Italia che in Europa, il Laboratorio ha saputo evolversi in una struttura altamente qualificata in grado di creare e personalizzare ogni tipo di dispositivo medico, con una produzione artigianale che riesce a coniugare tecniche analogiche tradizionali e sistemi digitali innovativi, quali la progettazione CAD potenziata con l’intelligenza artificiale, la produzione CAM con flusso digitale e i sistemi di scansione 3D ad alta risoluzione.

Una costante crescita formativa e la collaborazione nella ricerca con l’Università dell’Insubria rappresentano le basi di un percorso che guarda al futuro. Inoltre “New Smile”, insieme alla CNA, ha contribuito alla realizzazione di un percorso IFTS di Odontotecnica Digitale per formare i professionisti di domani in cui competenze e innovazione si incontrano.

«Questo riconoscimento non è solo un motivo d’orgoglio personale, ma la conferma che la strada intrapresa dalla nostra realtà è quella corretta» ha detto Luca Mambretti. «L”artigianato aumentato’ dimostra che l’innovazione tecnologica e la sostenibilità non cancellano la tradizione, ma la potenziano, rendendola attrattiva anche per le nuove generazioni. Essere considerati tra i 100 custodi e innovatori di questo patrimonio ci spinge a investire ancora di più nel futuro e nella qualità.”

L’Artigianato Aumentato come motore del Paese

Il paradigma dell’artigianato aumentato definisce un modello evolutivo che integra la tradizione manifatturiera con le nuove tecnologie e l’impatto sociale. In Italia, oltre un milione di imprese sono artigiane (circa un quarto dell’intero sistema imprenditoriale). In un momento storico segnato dal problema demografico e dalle difficoltà del ricambio generazionale, puntare su design e digitalizzazione diventa l’unico vero antidoto per non disperdere il saper fare italiano.