L’ASD La Fenice brilla alle finali nazionali in riviera: titoli italiani, argenti e tanti piazzamenti di prestigio
Le ginnaste della società hanno raccolto risultati importanti sia nell’artistica sia nella ritmica, conquistando quattro titoli italiani, un argento nazionale e numerose finali di alto livello
Ci sono risultati che si leggono in una classifica e altri che raccontano una storia. Quella scritta dall’ASD La Fenice di Viggiù alle Finali Nazionali CSEN di Ginnastica Artistica e Ritmica, disputate tra il 28 maggio e il 2 giugno, a Cesenatico e Igea Marina, è una storia di talento, sacrificio ed emozioni. Con una numerosa delegazione, la società viggiutese ha saputo distinguersi tra centinaia di atlete provenienti da tutta Italia, conquistando podi e piazzamenti di assoluto valore (Foto dalla pagina Facebook: ASD La Fenice Viggiù).
Le giovani promesse brillano nella Cup Individuale
Nella Cup Individuale, dove la classifica generale è data dalla somma delle prove a corpo libero, trave e minitrampolino, Alice e Lea, categoria Allieve A, affrontano con determinazione la loro prima esperienza nazionale individuale, chiudendo al 24° e 42° posto.
Tra le Allieve B, su 116 partecipanti, Sofia C. sfiora il podio con un ottimo 5° posto assoluto, mentre Sofia S. disputa una gara solida, penalizzata da una caduta alla trave.
Nelle Allieve C, Camilla e Veronica 10ª e 12ª nella classifica generale; positive anche le prove di Celeste e Giada.
Cup a Squadre: un argento nazionale
Nella Cup a Squadre Allieve B, Anna, Elisa, Denise, Clarissa e Bianca conquistano un eccellente 9° posto su 55 squadre partecipanti.
Nella categoria Open arriva una grandissima soddisfazione: Matilde, Giada, Caterina, Alessia e Greta sono vicecampionesse nazionali con la medaglia d’argento. Ottimo anche l’8° posto di Alice, Rosaria, Giulia, Giorgia e Beatrice.
Specialità: due campionesse nazionali
Le gare di specialità, che premiano le singole esecuzioni a parallele, corpo libero, trave, volteggio e minitrampolino, hanno regalato alle atlete emozioni intense. Nella categoria Allieve B, Ludovica si laurea Campionessa Nazionale alla trave. Nella stessa categoria Elisa ottiene un eccellente 12° posto alle Parallele.
Nelle Junior A Chantal è Campionessa Nazionale al corpo Libero e 22ª al volteggio. Noemi conquista un bellissimo secondo posto al minitrampolino, diventano Vicecampionessa Nazionale all’attrezzo. Rebecca raggiunge un ottimo 16° posto alle parallele e 21° al volteggio.
Eccellenza: Egle tra le migliori
Eccellenza 1° livello, categoria Junior B, Egle dimostra grande completezza tecnica in una competizione di alto livello, chiudendo al 15° posto assoluto, con ottimi piazzamenti: 7ª al volteggio, 10ª alla trave, 12ª alle parallele e 13ª al suolo.
Acrobat: arriva un altro titolo italiano
Nell’Acrobat 1° livello Allieve A, Lea, Alice, Larissa, Lara e Giada conquistano un ottimo 11° posto nazionale.
Nelle Allieve B arrivano due piazzamenti di prestigio: il 5° posto per Anna, Elisa O., Rachele, Giada e Viola, e il 7° per Margherita, Martina, Siria, Arianna e Sofia S.
Nella categoria Junior A arriva il titolo: Camilla, Sofia C., Veronica e Melissa conquistano il gradino più alto del podio diventando Campionesse Nazionali.
Ottimi risultati anche in Acrobat di 2° livello Junior B, con Angelica, Elisa, Giulia P., Noemi e Ginevra al 9° posto, mentre Egle, Rebecca, Elena, Carlotta e Giulia Z. all’11° posto.
Anche la Ritmica vola alto
La sezione Ritmica della società ha confermato il proprio valore confrontandosi con le migliori ginnaste italiane. Nella Golden Cup 1 Senior, Gaia 6ª alla fune e 19ª alle clavette. Buone prove anche per Viola, 19ª al nastro, e per Samanta, 25ª al cerchio.
Sfiora il podio la squadra composta da Gaia, Giulia, Lucrezia, Samanta e Viola, ottenendo un prestigioso quarto posto.
Nella Silver 3 Junior, Marta ottiene l’11° posto al nastro e il 17° al cerchio.
Applausi anche per le giovani protagoniste della Silver 1 e della categoria Esordienti, Desiree, Karoline, Matilde, che conquistano il 7° posto di squadra al corpo libero; Desiree è 12ª al corpo libero e 8ª al cerchio. Matilde conquista il bronzo al corpo libero e il 12° posto alla palla.
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