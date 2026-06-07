L’ASD La Fenice brilla alle finali nazionali in riviera: titoli italiani, argenti e tanti piazzamenti di prestigio

Ci sono risultati che si leggono in una classifica e altri che raccontano una storia. Quella scritta dall’ASD La Fenice di Viggiù alle Finali Nazionali CSEN di Ginnastica Artistica e Ritmica, disputate tra il 28 maggio e il 2 giugno, a Cesenatico e Igea Marina, è una storia di talento, sacrificio ed emozioni. Con una numerosa delegazione, la società viggiutese ha saputo distinguersi tra centinaia di atlete provenienti da tutta Italia, conquistando podi e piazzamenti di assoluto valore (Foto dalla pagina Facebook: ASD La Fenice Viggiù).

Le giovani promesse brillano nella Cup Individuale

Nella Cup Individuale, dove la classifica generale è data dalla somma delle prove a corpo libero, trave e minitrampolino, Alice e Lea, categoria Allieve A, affrontano con determinazione la loro prima esperienza nazionale individuale, chiudendo al 24° e 42° posto.

Tra le Allieve B, su 116 partecipanti, Sofia C. sfiora il podio con un ottimo 5° posto assoluto, mentre Sofia S. disputa una gara solida, penalizzata da una caduta alla trave.

Nelle Allieve C, Camilla e Veronica 10ª e 12ª nella classifica generale; positive anche le prove di Celeste e Giada.

Cup a Squadre: un argento nazionale

Nella Cup a Squadre Allieve B, Anna, Elisa, Denise, Clarissa e Bianca conquistano un eccellente 9° posto su 55 squadre partecipanti.

Nella categoria Open arriva una grandissima soddisfazione: Matilde, Giada, Caterina, Alessia e Greta sono vicecampionesse nazionali con la medaglia d’argento. Ottimo anche l’8° posto di Alice, Rosaria, Giulia, Giorgia e Beatrice.

Specialità: due campionesse nazionali

Le gare di specialità, che premiano le singole esecuzioni a parallele, corpo libero, trave, volteggio e minitrampolino, hanno regalato alle atlete emozioni intense. Nella categoria Allieve B, Ludovica si laurea Campionessa Nazionale alla trave. Nella stessa categoria Elisa ottiene un eccellente 12° posto alle Parallele.

Nelle Junior A Chantal è Campionessa Nazionale al corpo Libero e 22ª al volteggio. Noemi conquista un bellissimo secondo posto al minitrampolino, diventano Vicecampionessa Nazionale all’attrezzo. Rebecca raggiunge un ottimo 16° posto alle parallele e 21° al volteggio.

Eccellenza: Egle tra le migliori

Eccellenza 1° livello, categoria Junior B, Egle dimostra grande completezza tecnica in una competizione di alto livello, chiudendo al 15° posto assoluto, con ottimi piazzamenti: 7ª al volteggio, 10ª alla trave, 12ª alle parallele e 13ª al suolo.

Acrobat: arriva un altro titolo italiano

Nell’Acrobat 1° livello Allieve A, Lea, Alice, Larissa, Lara e Giada conquistano un ottimo 11° posto nazionale.

Nelle Allieve B arrivano due piazzamenti di prestigio: il 5° posto per Anna, Elisa O., Rachele, Giada e Viola, e il 7° per Margherita, Martina, Siria, Arianna e Sofia S.

Nella categoria Junior A arriva il titolo: Camilla, Sofia C., Veronica e Melissa conquistano il gradino più alto del podio diventando Campionesse Nazionali.

Ottimi risultati anche in Acrobat di 2° livello Junior B, con Angelica, Elisa, Giulia P., Noemi e Ginevra al 9° posto, mentre Egle, Rebecca, Elena, Carlotta e Giulia Z. all’11° posto.

Anche la Ritmica vola alto

La sezione Ritmica della società ha confermato il proprio valore confrontandosi con le migliori ginnaste italiane. Nella Golden Cup 1 Senior, Gaia 6ª alla fune e 19ª alle clavette. Buone prove anche per Viola, 19ª al nastro, e per Samanta, 25ª al cerchio.

Sfiora il podio la squadra composta da Gaia, Giulia, Lucrezia, Samanta e Viola, ottenendo un prestigioso quarto posto.

Nella Silver 3 Junior, Marta ottiene l’11° posto al nastro e il 17° al cerchio.

Applausi anche per le giovani protagoniste della Silver 1 e della categoria Esordienti, Desiree, Karoline, Matilde, che conquistano il 7° posto di squadra al corpo libero; Desiree è 12ª al corpo libero e 8ª al cerchio. Matilde conquista il bronzo al corpo libero e il 12° posto alla palla.