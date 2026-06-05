L’associazione “In Cammino per la Pace” convoca l’assemblea a Castellanza: confronto e nuove iniziative in agenda

L’appuntamento è per giovedì 25 giugno e sarà dedicato alla programmazione delle future attività e al rafforzamento della collaborazione tra le realtà associative del territorio

Un momento di confronto aperto ai soci e alle realtà impegnate nella promozione della cultura della pace. L’associazione “In Cammino per la Pace” ha convocato la propria assemblea per giovedì 25 giugno alle 18.15 negli spazi di “Fatti della stessa pasta”, in via Cavour 5 a Castellanza.

L’incontro rappresenterà l’occasione per fare il punto sulle attività svolte negli ultimi mesi e per discutere i progetti futuri dell’associazione, da tempo impegnata nel promuovere iniziative dedicate ai temi della pace, del dialogo e della partecipazione civica.

Un momento di dialogo e progettazione

Nel corso dell’assemblea i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi sulle prossime attività e sulle possibili collaborazioni da sviluppare sul territorio. L’obiettivo è quello di raccogliere idee e proposte per costruire nuove iniziative capaci di coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni.

Gli organizzatori definiscono l’appuntamento come «un importante momento di confronto, dialogo e progettazione di nuove iniziative», sottolineando il valore della partecipazione attiva nella definizione dei percorsi futuri dell’associazione.

L’invito alle associazioni del Tavolo della Pace

Un invito particolare è rivolto alle associazioni che aderiscono al Tavolo della Pace, alle quali viene chiesto di partecipare con almeno un rappresentante. La presenza delle diverse realtà associative vuole favorire il coordinamento delle attività e rafforzare la rete di soggetti che operano sul territorio sui temi della pace, della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Al termine dell’assemblea è previsto un momento conviviale con un aperitivo, occasione informale per proseguire il dialogo e condividere idee in un clima di amicizia e collaborazione.

Per motivi organizzativi, l’associazione chiede di confermare la propria presenza contattando il numero WhatsApp 339 6672005 oppure scrivendo all’indirizzo email incamminoperlapace23@gmail.com.