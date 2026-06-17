L’associazione La Gemma Rara propone un percorso gratuito per i caregiver di pazienti con malattie rare
Il percorso, interamente online, si articola in due incontri individuali e sette incontri di gruppo della durata di novanta minuti ciascuno, con cadenza quindicinale, per una durata complessiva di circa quattro mesi
Prendersi cura di un figlio o di un familiare con una malattia rara è un impegno che mette a dura prova non solo le energie quotidiane, ma anche il benessere psicologico e relazionale di chi assiste.
Per rispondere a questo bisogno, La Gemma Rara ODV propone insieme ad AFF Academy un percorso di medical coaching dedicato ai caregiver: genitori di minori e familiari di persone con malattie rare o patologie del neurosviluppo.
Il percorso, interamente online, si articola in due incontri individuali e sette incontri di gruppo della durata di novanta minuti ciascuno, con cadenza quindicinale, per una durata complessiva di circa quattro mesi.
L’obiettivo è offrire uno spazio strutturato di ascolto e confronto in cui identificare risorse e punti di forza utili a gestire in modo più sostenibile la vita quotidiana, contrastare il senso di isolamento, migliorare la comunicazione con i professionisti sanitari e orientarsi con maggiore consapevolezza nel percorso di cura. Al termine è previsto un ulteriore periodo di coaching time di dieci mesi, con dieci incontri di feedback e monitoraggio.
Il corso è gratuito: La Gemma Rara ODV si fa carico dei costi, a fronte di un contributo simbolico di partecipazione di 90 euro a persona, a fronte di un valore reale del percorso individuale di 800 euro.
Il percorso è destinato a uno dei quattro gruppi di caregiver — genitori di bambini con patologia del neurosviluppo (0-10 anni), genitori di adolescenti con la stessa diagnosi (11-18 anni), genitori di minori con Disturbo dello Spettro Autistico, familiari di persone con malattie neurodegenerative — e partirà al raggiungimento di un minimo di dieci o dodici iscritti. La sessione è prevista in avvio in autunno 2026.
Per iscriversi occorre inviare una mail a info.malattierare@lagemmarara.org entro le ore 24 del 15 settembre 2026, indicando nell’oggetto “Percorso Coaching” e specificando nel testo le proprie generalità e il gruppo di appartenenza tra i quattro elencati. In caso di domande in eccesso verrà seguito l’ordine di arrivo delle mail.
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