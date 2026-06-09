L’ASST Sette Laghi cerca medici di famiglia: il bando per 8 incarichi nei distretti di Luino, Arcisate, Azzate e Tradate

C’è tempo fino al 12 giugno per candidarsi agli incarichi pubblicati da ASST Sette Laghi per garantire la copertura dell’assistenza primaria in diversi comuni del suo bacino di azione. L’azienda sanitaria ha infatti avviato una manifestazione di interesse per l’assegnazione di otto incarichi a tempo determinato di medico di medicina generale e, in subordine, di tre incarichi per Ambulatori Medici Temporanei (AMT).

Otto incarichi nei distretti di Luino, Arcisate, Azzate e Tradate

Gli incarichi a tempo determinato riguardano ambiti territoriali rimasti scoperti e avranno durata annuale, salvo cessazione anticipata in caso di assegnazione di un medico titolare.

Nel dettaglio, ASST Sette Laghi cerca:

un medico per l’ambito di Mesenzana, Brissago Valtravaglia, Grantola e Montegrino Valtravaglia, con circa 890 assistiti;

un medico per l’ambito di Besano, Brusimpiano, Cuasso al Monte e Porto Ceresio, con circa 1.590 assistiti;

un medico per Cantello, Clivio, Saltrio e Viggiù, con circa 1.700 assistiti;

due medici per l’ambito di Daverio, Crosio della Valle, Casale Litta, Mornago, Cazzago Brabbia, Inarzo, Bodio Lomnago e Galliate Lombardo, rispettivamente con circa 1.700 e 1.120 assistiti;

un medico per Azzate, Brunello e Buguggiate, con circa 1.500 assistiti;

un medico per Castelseprio, Castiglione Olona e Gornate Olona, con circa 1.100 assistiti;

un medico per Dumenza, Agra, Curiglia con Monteviasco, Maccagno con Pino e Veddasca, Tronzano Lago Maggiore e Luino, con circa 1.220 assistiti.

Come funziona l’incarico

Si tratta di rapporti convenzionali a tempo determinato. L’attività ambulatoriale deve svolgersi nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20, con apertura per cinque giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì. Sono previste almeno due aperture mattutine o pomeridiane e un numero minimo di ore settimanali che varia in base agli assistiti: da 10 ore per gli ambulatori fino a mille pazienti fino a 15 ore per quelli con oltre mille assistiti.

ASST Sette Laghi specifica inoltre che, dove disponibile, sarà possibile utilizzare gli ambulatori comunali previo accordo con le amministrazioni locali.

L’alternativa: tre Ambulatori Medici Temporanei

Qualora non fosse possibile coprire gli incarichi convenzionali, l’azienda sanitaria prevede anche tre incarichi di lavoro autonomo per Ambulatori Medici Temporanei.

Le sedi individuate sono:

il Distretto di Luino, con sede principale presso la Continuità Assistenziale e sede secondaria a Mesenzana, per almeno 15 ore settimanali;

il Distretto di Azzate, con sede principale presso la Continuità Assistenziale e sede secondaria a Mornago, per almeno 15 ore settimanali;

il Distretto di Tradate, presso la Continuità Assistenziale, per almeno 10 ore settimanali.

Gli incarichi possono essere coperti da un singolo medico oppure da più professionisti che si alternano nella gestione dell’ambulatorio.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata entro le ore 23.59 del 12 giugno, indicando gli incarichi di interesse in ordine di priorità.