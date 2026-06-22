L’astrattismo e il ritorno alla materia: Giorgio Basfi espone al Chiostro di Voltorre

Il Chiostro di Voltorre si prepara ad accogliere la nuova mostra personale di Giorgio Basfi, intitolata “La Materia dei Sogni”. L’esposizione segna un momento di profonda svolta e maturazione nella ricerca dell’artista, noto per la sua indagine nel campo dell’astrattismo. Si tratta di un ritorno atteso, dopo oltre quindici anni dalle prime sperimentazioni, alla pittura materica, che per l’occasione viene fusa con la libertà del gesto informale in un dialogo intimo tra creazione astratta e architettura storica.

Un percorso di evoluzione e consapevolezza

La mostra raccoglie una selezione di opere recenti nate dall’unione tra le due anime che hanno caratterizzato il percorso artistico di Basfi. Se nell’ultimo periodo l’autore si è dedicato prevalentemente a una pittura informale, capace di liberare un gesto primitivo e di sperimentare sul colore, il contesto storico e spirituale del chiostro gaviratese è diventato l’occasione per riproporre la dimensione materica in una chiave completamente rivisitata. Il percorso espositivo testimonia così un superamento: laddove un tempo l’artista attribuiva alla materia significati prevalentemente fisici, oggi la reinterpreta come parte integrante di sé, facendo diventare i quadri sostanza viva.

Le parole dell’artista

L’esposizione vuole offrire al pubblico non solo una rassegna estetica, ma un’opportunità di profonda riflessione attraverso l’esperienza artistica. «Questo luogo così denso di storia mi ha spinto a cimentarmi nuovamente con la materia – spiega l’artista Giorgio Basfi –, riprendendo un discorso interrotto più di quindici anni fa. La pittura informale mi ha regalato un gesto libero e primitivo e una nuova sensibilità verso il colore. Oggi guardo alla materia con occhi diversi: non è più solo un elemento fisico da plasmare, ma la traccia tangibile di un atto creativo astratto che fa parte del mio essere. Questa mostra dimostra come l’astrattismo sia un linguaggio in continua evoluzione, capace di rigenerarsi e di interpretare la nostra epoca contemporanea. Ringrazio l’amministrazione comunale di Gavirate, il Sindaco Massimo Parola in prima persona, con l’Assessore Marta Meggiolaro ed il Gruppo di Lavoro Cultura per avermi dato concretamente questa opportunità e per il supporto che in particolare il loro presidente mi sta offrendo».

Date, orari e patrocini

L’evento espositivo gode dei patrocini della Provincia di Varese e del Comune di Gavirate, ed è stato realizzato in stretta collaborazione con il Gruppo Cultura di Gavirate. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 27 giugno alle ore 18:00 e vedrà la partecipazione e l’intervento di Mattia Torricelli. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 19 luglio. Per quanto riguarda gli orari di visita, i quadri saranno ammirabili il venerdì dalle 15:30 alle 18:30, mentre il sabato e la domenica l’accesso sarà garantito sia al mattino, dalle 10:00 alle 12:30, sia al pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30.