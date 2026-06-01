LatinFiexpo accende l’estate con danza, gastronomia e cultura latinoamericana

Un tuffo nei colori, nei sapori e nei ritmi dell’America Latina. LatinFiexpo via aspetta fino al 6 settembre, con un programma ricco di danza, gastronomia, apericena e intrattenimento per tutte le età

Dopo il grande successo dell’anno scorso, dal 5 giugno al 6 settembre torna a Rescaldina il Villaggio

LatinFiexpo

nell’area di 5000 mq adiacente il Centro Commerciale Rescaldina.

La manifestazione organizzata da FAM EVENTI, titolari Alessandra Azzolari e Felice Di Meo, con il supporto del Centro Commerciale Rescaldina e del Comune di Rescaldina, si svolgerà nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 3.

L’evento continuerà con il suo format ricco di musica, danza, gastronomia ad accompagnare e a intrattenere i suoi aficionados durante la calda l’estate 2026.

Protagonista indiscussa della manifestazione, come ormai noto, è certamente la danza che diverte e coinvolge il pubblico, insieme alla gastronomia e all’intrattenimento in generale.

La Danza al Village

Chi vorrà scatenarsi al ritmo latino non avrà che l’imbarazzo della scelta. Le migliori scuole di ballo condurranno le 5 aree presenti: “Cuba” per danzare Reggaetón “Santo Domingo” per gli appassionati di Bachata dominicana e Merengue; il “Salsodromo” per chi ama la Salsa Portoricana, Colombiana, Cubana e tutto il latino a 360°. la quinta area, new entry di quest’anno, “Area Circus”, sarà dedicata alla Kizomba, allo Swing e alcune serate al Country, e agli anni 90.

Su ciascuna area ballo si affacciano i “Disco Bar” dove provare i più ricercati cocktail tropicali: Caipirinha, Margarita, Mojito, Piña Colada

La gastronomia

Le degustazioni più rappresentative dei Paesi latinoamericani sono presenti per il piacere di tutti coloro che vorranno sperimentare e scoprire nuovi sapori.

Diversi i punti food a partire dal caratteristico Argentino che proporrà ottime specialità di carne alla griglia, le fantastiche empanadas e, immancabile, la degustazione brasiliana, dove sarà possibile provare la gustosa picanha, carne di manzo cucinata al churrasco (la tipica “spada brasiliana”) e il chivito, famoso panino uruguaiano. Novità di questa edizione, la degustazione dominicana e infine per un tocco di dolcezza i golosissimi Churros speciali al caramello.

Per accontentare i gusti di tutti sarà presente il gnocco fritto (tipica specialità emiliana) da abbinare a gustosi salumi.

Su ogni area ballo si affacciano i “Disco Bar” dove provare i più ricercati cocktail tropicali: Caipirinha, Margarita, Mojito, Piña Colada.

Novità Apericena

Tutte le domeniche, dalle 19.30 alle 21.30 sarà servito uno speciale e ricchissimo aperitivo.

Botteghe Artigiane

Il villaggio di LATINFIEXPO ospita un’area espositiva esclusivamente dedicata all’artigianato latinoamericano e non solo, con botteghe di abbigliamento e bigiotteria tipici e popolari.

Per i più piccoli…

Una vera e propria “isola del divertimento” che, avvalendosi di personale altamente qualificato, accoglierà e curerà l’intrattenimento dei piccoli ospiti.

Sicurezza e professionalità per accudire i bambini i quali potranno divertirsi in piena libertà con giochi certificati e collaudati. I genitori nel frattempo potranno godere delle proposte di intrattenimento dedicate ad un pubblico più adulto (balli, concerti, esibizioni, spettacoli, cena a due, ecc.) senza allontanarsi troppo dai propri bimbi.

Quest’anno l’area è arricchita con nuove scenografie.

Il Villaggio è aperto il martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19.30 alle 3.00

Prezzi e promozioni

Disabili: ingresso gratuito, accompagnatori 3 euro

Martedì (serata dedicata alle donne)

Donna 3 euro

3 euro Uomo 8 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)

Venerdì



Donna 8 euro (7 euro per ingressi entro le ore 21)

8 euro (7 euro per ingressi entro le ore 21) Uomo 9 euro (8 euro per ingressi entro le ore 21)

Sabato

Donna 8,50 euro (7 euro per ingressi entro le ore 21)

8,50 euro (7 euro per ingressi entro le ore 21) Uomo 9,50 euro (8 euro per ingressi entro le ore 21)

Domenica

Ingresso dalle ore 20 con apericena a buffet 8 euro (5 euro per tutti dopo le 21.30)

Bambini fino a 12 anni: omaggio

L’hashtag ufficiale è #latinfiexpo

Per info e prenotazioni 335 5359144 – 346 2332335