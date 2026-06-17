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Latinfiexpo da record a MalpensaFiere: oltre 30mila presenze nei primi due weekend

L’evento propone il suo format con le diverse aree ballo dove danzare ai ritmi latinoamericani

LatinFiexpo 2026

Partito alla grande con oltre 30mila presenze nei primi due we compreso il martedì dedicato alle donne, Latinfiexpo si conferma tra le manifestazioni più rilevanti della Lombardia.

Gli organizzatori, Alessandra Azzolari e Felice Di Meo si dichiarano entusiasti del risultato ad oggi ottenuto e ringraziano il loro affezionato pubblico che li segue ormai da anni.

L’evento propone il suo format con le diverse aree ballo dove danzare ai ritmi latinoamericani e i bar per provare i famosi cocktails.

Altra chicca del Village la gastronomia, con un’ampia offerta di cibi tipici e, gelati, zucchero filato crepes e i famosi e golosissimi churros.

L’area bimbi si è arricchita con nuovi giochi e, l’allestimento curato personalmente da Alessandra Azzolari, ha una nuova immagine tutta tropicale con palme e led dai mille colori.

Per il divertimento dei più grandi, oltre alle varie piste ballo ,l’area privè in Piazza Cuba, sono presenti il tirassegno, stand di abbigliamento per le serate danzanti e profumi dal particolare aroma e il divertente barber show .

La manifestazione continua il martedì con la serata dedicata alle donne e il venerdì, sabato e domenica fino al weekend del 6 di settembre dalle ore 19.30 alle 3.00.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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