Lavena Ponte Tresa a Roma: consegnato in Vaticano il Premio San Zosimo
Il sindaco Massimo Mastromarino ha accompagnato la Comunità parrocchiale e l'Associazione Reatium all'undicesima edizione del riconoscimento destinato al Pontefice
Una delegazione ufficiale di Lavena Ponte Tresa si è recata a Roma per un importante appuntamento istituzionale e religioso. Il sindaco Massimo Mastromarino ha accompagnato nella Capitale i rappresentanti della Comunità parrocchiale “4 Evangelisti” e i membri dell’Associazione Culturale “Reatium” per partecipare alla cerimonia di consegna dell’undicesima edizione del Premio San Sisto – storicamente legato alla figura di San Zosimo romano.
Il riconoscimento è stato consegnato direttamente a Sua Santità il Papa. All’udienza e al momento della premiazione ha preso parte anche una delegazione calabrese guidata dal sindaco di Mesoraca, Comune della provincia di Crotone unito alla realtà del Varesotto in questa specifica occasione celebrativa.
L’evento ha visto una folta partecipazione da parte della comunità locale, che ha seguito la trasferta romana per sostenere l’iniziativa culturale e spirituale. Tra i presenti che hanno condiviso il momento istituzionale c’erano i componenti del Coro “Don Giorgio Quaglia” insieme a numerosi parrocchiani del paese di confine.
Il sindaco Mastromarino ha espresso la propria soddisfazione a margine dell’incontro nella Capitale: «È stato un grande onore e una grande emozione, condivisa con i componenti dell’Associazione, del Coro don Giorgio Quaglia, i nostri parrocchiani e il sindaco di Mesoraca in rappresentanza della sua Comunità».
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