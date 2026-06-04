Laveno Mombello festeggia l’Università della Terza Età con musica e teatro

Musica, teatro e storia locale si intrecciano per celebrare la chiusura dell’anno accademico dell’Università della Terza Età a Laveno Mombello. Sabato 6 giugno, il Cinema Teatro Franciscum ospiterà una serata speciale, aperta a tutta la cittadinanza, organizzata dal Lions Club Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso in collaborazione con l’amministrazione comunale, per raccontare il valore della cultura come ponte tra diverse generazioni.

Un programma tra note e memoria

L’evento, coordinato da Eleonora Alberti, si aprirà con il contributo artistico delle allieve e degli allievi della Scuola di Musica Casanova. Il programma musicale promette un viaggio sonoro eclettico, capace di unire il Rinascimento di Gesualdo e il Classicismo di Haydn alle atmosfere di Rimsky-Korsakov, fino a toccare i grandi classici moderni come “Fly Me to the Moon”. Questa partecipazione giovanile sottolinea la volontà dell’UTE di favorire uno scambio costante tra giovani e adulti nel segno dell’arte.

Il mito rivisitato sul palco

Uno dei momenti centrali della serata sarà dedicato alla recitazione con lo spettacolo «Le donne dell’eroe», nato proprio all’interno del corso di teatro dell’Università della Terza Età. La rappresentazione propone una rilettura dell’Odissea attraverso gli occhi delle figure femminili che hanno segnato il viaggio di Ulisse: da Penelope a Circe, passando per Calipso e Nausicaa. L’obiettivo è dare voce e nuove sfumature a personaggi classici, portando sul palco un intreccio di emozioni e riflessioni sulla memoria.

La storia del Lago Maggiore

Dopo il teatro, l’attenzione si sposterà sulle vicende storiche del territorio. Eleonora Alberti e Riccardo Marcenaro dialogheranno sui duecento anni della Navigazione del Lago Maggiore, approfondendo un episodio significativo per la comunità locale: la battaglia navale di Bixio a Laveno Mombello. Si tratta di un’occasione per riscoprire l’identità del Verbano attraverso i suoi battelli e gli uomini che ne hanno segnato il passato.

Un progetto per la comunità

La serata rappresenta il coronamento di un percorso culturale che mira a creare partecipazione sociale. «È un’occasione di conoscenza e crescita aperta a tutta la comunità – il commento degli organizzatori – che fonde musica, teatro e storia in un unico cammino». L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 con ingresso gratuito fino a esaurimento dei 250 posti disponibili nel teatro cittadino.