Lavoratori in nero e irregolarità, il blitz al mercato di Cassano Magnago

Durante un controllo nell’area mercato a Cassano Magnago nella mattinata di venerdì 12 giugno, Polizia locale, Ispettorato e carabinieri hanno identificato tre lavoratori in nero, sospeso l’attività in cui erano impiegati e denunciato e multato altri due esercenti. (Foto di repertorio)

L’operazione è stata condotta dalla Polizia locale in collaborazione con il personale dell’Ispettorato del Lavoro di Varese e i militari dell’Arma dei Carabinieri di Cassano Magnago insieme ai carabinieri della Tutela del Lavoro nell’ambito delle attività di controllo sul rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza urbana.

Durante il blitz, gli agenti hanno ispezionato 11 attività tra questi alcuni banchi ortofrutticoli accertando la presenza di tre lavoratori in nero e privi di regolare contratto di lavoro. I tre sono stati fermati dagli agenti e portati in questura per l’identificazione. Due di loro avevano chiesto asilo politico con protezione internazionale, e uno è stato deferito all’autorità giudiziaria perché irregolare sul territorio nazionale.

A seguito delle violazioni riscontrate, è stata disposta la sospensione immediata di una attività mentre altre due sono state denunciate e multate per violazioni della normativa sul lavoro e sul commercio.

Gli agenti hanno comunicato che «le operazioni di controllo continueranno anche nelle prossime settimane per assicurare che il mercato rimanga un luogo sicuro e accogliente per tutti».