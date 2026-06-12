Lavoratori in nero e irregolarità, il blitz al mercato di Cassano Magnago
L'operazione congiunta è stata condotta nella mattinata di venerdì 12 giugno. Previsti controlli anche nelle prossime settimane
Durante un controllo nell’area mercato a Cassano Magnago nella mattinata di venerdì 12 giugno, Polizia locale, Ispettorato e carabinieri hanno identificato tre lavoratori in nero, sospeso l’attività in cui erano impiegati e denunciato e multato altri due esercenti. (Foto di repertorio)
L’operazione è stata condotta dalla Polizia locale in collaborazione con il personale dell’Ispettorato del Lavoro di Varese e i militari dell’Arma dei Carabinieri di Cassano Magnago insieme ai carabinieri della Tutela del Lavoro nell’ambito delle attività di controllo sul rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza urbana.
Durante il blitz, gli agenti hanno ispezionato 11 attività tra questi alcuni banchi ortofrutticoli accertando la presenza di tre lavoratori in nero e privi di regolare contratto di lavoro. I tre sono stati fermati dagli agenti e portati in questura per l’identificazione. Due di loro avevano chiesto asilo politico con protezione internazionale, e uno è stato deferito all’autorità giudiziaria perché irregolare sul territorio nazionale.
A seguito delle violazioni riscontrate, è stata disposta la sospensione immediata di una attività mentre altre due sono state denunciate e multate per violazioni della normativa sul lavoro e sul commercio.
Gli agenti hanno comunicato che «le operazioni di controllo continueranno anche nelle prossime settimane per assicurare che il mercato rimanga un luogo sicuro e accogliente per tutti».
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