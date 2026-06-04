Lavori al ponte tra Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino: a luglio sette giorni di stop ai treni e alle auto sul ponte

I Comuni di Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino si muovono insieme per limitare l’impatto del nuovo cantiere al Ponte di Ferro – dopo i lavori del 2022 – che bloccherà il corridoio tra Lombardia e Piemonte sopra al fiume. Come infatti anticipato settimana scorsa, Rete Ferroviaria Italiana ha programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale del ponte sul Ticino. L’operazione richiederà la chiusura totale del traffico stradale sul viadotto e l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea Milano–Domodossola nel periodo compreso tra il 20 e il 27 luglio. Le restrizioni al transito avranno ripercussioni anche sulla sponda sestese, dove i lavori occuperanno il tratto sottostante di via Remo Barberi.

«Consapevoli dell’importanza strategica del collegamento tra le due sponde del Ticino e dei disagi che la chiusura comporterà per residenti, lavoratori, attività economiche e turisti, le Amministrazioni Comunali hanno inviato una richiesta congiunta a RFI affinché vengano adottate adeguate misure di mitigazione» commentano le due giunte guidate dai sindaco Elisabetta Giordani e Massimo Stilo.

La prima istanza riguarda la viabilità autostradale, con la richiesta di garantire la gratuità del transito per i veicoli tra i caselli di Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino. La seconda misura punta sulla comunicazione, attraverso la predisposizione e il totale finanziamento di una segnaletica temporanea bilingue, in italiano e inglese, che sia chiara e diffusa sul territorio per indicare i percorsi alternativi. La terza richiesta prevede il ripristino, come già avvenuto nel 2022 e nei primi mesi dopo il ritorno del mercato in centro a sesto, di un collegamento fluviale tra le due sponde del fiume, i cui costi, nelle intenzioni delle due amministrazioni, dovranno essere coperti interamente dalla società ferroviaria.

Nel 2022 VareseNews pubblicò una breve guida in cui veniva spiegato la modifica della viabilità durante il mese di lavoro. In attesa di nuove comunicazioni da parte degli enti l’articolo può comunque tornare utile per immaginarsi uno scenario simile a quanto succederà a luglio.