Lavori alla rete del gas in via Volonterio a Saronno: cambia la viabilità fino a fine agosto

Partiranno giovedì 18 giugno i lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas in via Volonterio, a Saronno. L’intervento, che prevede l’installazione di condotte realizzate con materiali di nuova generazione e con standard di sicurezza più elevati, comporterà importanti modifiche alla viabilità cittadina per tutta l’estate, fino alla fine di agosto.

L’amministrazione comunale invita automobilisti e utenti del trasporto pubblico a prestare attenzione ai cambiamenti previsti e a programmare con anticipo i propri spostamenti.

Via Volonterio, tratto a senso unico

La modifica più rilevante riguarda il tratto di via Volonterio compreso tra via Monte Rosa e la rotatoria con viale Prealpi, che diventerà a senso unico di marcia in direzione di via Varese.

Alla rotatoria tra via Varese, via Volonterio e via Filzi sarà invece consentito l’accesso a via Volonterio in direzione di via Monte Rosa esclusivamente ai residenti e al traffico locale.

I percorsi alternativi

Per raggiungere la parte est della città provenendo da via Varese, il Comune indica quattro itinerari alternativi:

Via Varese – Via Primo Maggio

Via Varese – Via Lombardia

Viale Lazzaroni – Via Europa – Via Galli

Viale Lazzaroni – Via Novara

L’amministrazione consiglia inoltre agli automobilisti che attraversano Saronno per raggiungere altre destinazioni di utilizzare, quando possibile, percorsi extraurbani e autostradali.

Per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate sarà obbligatorio utilizzare i percorsi viale Lazzaroni–Europa–Galli oppure viale Lazzaroni–Novara–Primo Maggio–piazza Cadorna, quest’ultimo esclusivamente in direzione di via Caduti della Liberazione.

Cambiamenti anche in zona stazione

Durante il periodo dei lavori verrà modificata anche la circolazione nell’area della stazione di Saronno Centro. I veicoli che percorrono via Cantore in direzione di via Caduti della Liberazione dovranno dare precedenza ai mezzi in transito su piazza Cadorna.

Bus: fermate soppresse

Le modifiche interesseranno anche il trasporto pubblico locale. Per tutta la durata del cantiere saranno infatti soppresse le fermate degli autobus urbani situate in via Varese e via Volonterio.