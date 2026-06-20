Lavori in A8, per tre ore uscita obbligata a Gazzada Schianno
I provvedimenti scatteranno dalle 22 di martedì 23 giugno con l'istituzione dell'uscita obbligatoria allo svincolo di Gazzada per chi viaggia in direzione del capoluogo
er consentire una serie di interventi legati ad attività di ispezione e manutenzione di un cavalcavia, sono state programmate alcune chiusure notturne che interesseranno sia l’autostrada A8 Milano-Varese sia la strada provinciale di collegamento SC5 Varese-Gazzada. I provvedimenti scatteranno nella serata di martedì 23 giugno e rimarranno in vigore per tre ore, precisamente dalle 22:00 fino all’1:00 di mercoledì 24 giugno.
Le chiusure sulla A8 Milano-Varese
I blocchi principali riguarderanno i conducenti in viaggio sulla A8. Per chi proviene da Milano, sarà temporaneamente chiuso il ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada in direzione di Buguggiate. Per ovviare a questo stop, gli automobilisti potranno anticipare l’uscita sfruttando lo svincolo di Castronno oppure quello di Gazzada.
Uscita obbligatoria a Gazzada
Sempre sulla A8, per chi viaggia da Milano verso Varese, scatterà l’obbligo di uscire allo svincolo di Gazzada. Il percorso alternativo consigliato prevede, dopo l’uscita obbligatoria a Gazzada, di immettersi sulla A60 Tangenziale di Varese e uscire al primo svincolo utile (SP57 Gazzada Morazzone); a quel punto si dovrà superare la rotatoria, imboccare la quarta uscita per rientrare sulla A60 in direzione Buguggiate e infine fare ingresso nuovamente in A8 verso Varese.
Stop ai veicoli provenienti da Buguggiate
I lavori comporteranno modifiche alla viabilità anche sul fronte opposto, ovvero lungo la SC5 Strada Varese-Gazzada. Nello stesso arco orario notturno rimarrà infatti chiuso il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese per i veicoli che viaggiano in arrivo da Buguggiate e sono diretti verso Varese.
I percorsi alternativi sulla SC5
Anche in questo caso è stato predisposto un itinerario alternativo per limitare i disagi ai conducenti. Chi proviene da Buguggiate dovrà proseguire la marcia sulla A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada/Morazzone e, una volta superata la rotatoria, rientrare sulla stessa A60 in direzione Buguggiate, immettendosi infine sulla A8 verso Varese.
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