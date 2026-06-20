Lavori in A8, per tre ore uscita obbligata a Gazzada Schianno

er consentire una serie di interventi legati ad attività di ispezione e manutenzione di un cavalcavia, sono state programmate alcune chiusure notturne che interesseranno sia l’autostrada A8 Milano-Varese sia la strada provinciale di collegamento SC5 Varese-Gazzada. I provvedimenti scatteranno nella serata di martedì 23 giugno e rimarranno in vigore per tre ore, precisamente dalle 22:00 fino all’1:00 di mercoledì 24 giugno.

Le chiusure sulla A8 Milano-Varese

I blocchi principali riguarderanno i conducenti in viaggio sulla A8. Per chi proviene da Milano, sarà temporaneamente chiuso il ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada in direzione di Buguggiate. Per ovviare a questo stop, gli automobilisti potranno anticipare l’uscita sfruttando lo svincolo di Castronno oppure quello di Gazzada.

Uscita obbligatoria a Gazzada

Sempre sulla A8, per chi viaggia da Milano verso Varese, scatterà l’obbligo di uscire allo svincolo di Gazzada. Il percorso alternativo consigliato prevede, dopo l’uscita obbligatoria a Gazzada, di immettersi sulla A60 Tangenziale di Varese e uscire al primo svincolo utile (SP57 Gazzada Morazzone); a quel punto si dovrà superare la rotatoria, imboccare la quarta uscita per rientrare sulla A60 in direzione Buguggiate e infine fare ingresso nuovamente in A8 verso Varese.

Stop ai veicoli provenienti da Buguggiate

I lavori comporteranno modifiche alla viabilità anche sul fronte opposto, ovvero lungo la SC5 Strada Varese-Gazzada. Nello stesso arco orario notturno rimarrà infatti chiuso il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese per i veicoli che viaggiano in arrivo da Buguggiate e sono diretti verso Varese.

I percorsi alternativi sulla SC5

Anche in questo caso è stato predisposto un itinerario alternativo per limitare i disagi ai conducenti. Chi proviene da Buguggiate dovrà proseguire la marcia sulla A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada/Morazzone e, una volta superata la rotatoria, rientrare sulla stessa A60 in direzione Buguggiate, immettendosi infine sulla A8 verso Varese.