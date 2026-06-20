Lavori in corso a Sesto Calende per la nuova rotatoria di via Tortorino: investiti 400mila euro

Prenderanno il via martedì 23 giugno, con le prime operazioni di tracciatura, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione con via Tortorino. L’intervento segue la conclusione di un supplemento istruttorio che ha visto la collaborazione tra il Parco del Ticino e RFI, sbloccando così un’opera strategica per la mobilità della zona, destinata a migliorare i flussi di traffico e l’accessibilità ai servizi ferroviari.

Un nuovo snodo per la stazione e i ciclisti

L’obiettivo principale del progetto è rendere più funzionale un nodo viabilistico cruciale per la città. La nuova rotatoria sarà infatti direttamente collegata alla pista ciclabile esistente, facilitando e rendendo più sicuro il collegamento con il parcheggio situato a nord dello scalo ferroviario e con la stazione stessa. Nell’ambito dell’intervento è prevista anche l’apertura del guard rail della pista ciclopedonale, una modifica pensata per garantire un attraversamento in totale sicurezza verso via Tortorino.

Costi, tempi e variazioni alla viabilità

L’opera comporta un investimento complessivo di 400.000 euro, una cifra interamente finanziata da Regione Lombardia. Il cronoprogramma della ditta esecutrice prevede una durata del cantiere di circa 150 giorni. Per ridurre al minimo i disagi, via Angera e via Remo Barberi resteranno costantemente aperte al traffico durante tutta la durata dei lavori, mentre le modifiche principali si concentreranno su via Tortorino.

Il cantiere e il senso unico temporaneo

Per permettere agli operai di muoversi in sicurezza, la viabilità in via Tortorino subirà una variazione temporanea. La strada sarà infatti regolata a senso unico nel tratto che va da via Lombardia in direzione di via Angera, fino a raggiungere il parcheggio della stazione ferroviaria. Dagli uffici municipali fanno sapere che l’evoluzione del cantiere sarà monitorata passo dopo passo: «L’Amministrazione comunale informerà tempestivamente la cittadinanza – spiegano dal Municipio – in merito alle successive fasi dei lavori e alle eventuali ulteriori modifiche alla circolazione».

Novità anche per il parcheggio Metropolis

Parallelamente, si registrano importanti novità anche per quanto riguarda l’area attigua del parcheggio Metropolis e della futura rotatoria di via Remo Barberi. In questo comparto si sono concluse le attività propedeutiche che avevano subito uno stop temporaneo nelle ultime settimane. Il fermo era stato reso necessario per consentire ai tecnici di Enel Distribuzione di effettuare la rimozione dei cavi aerei e dei relativi pali elettrici che interferivano con il perimetro del cantiere.

Ripartono le ruspe la prossima settimana

L’intervento di rimozione dei sottoservizi da parte della società elettrica è stato completato con successo nelle giornate del 16 e 17 giugno. Con l’eliminazione di questo ostacolo tecnico, l’area è ora pronta per la ripresa a pieno regime delle attività. Gli operai e i mezzi della ditta incaricata torneranno nell’area del parcheggio Metropolis nel corso della prossima settimana per avviare le successive fasi dell’opera.