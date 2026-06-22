Lavori in galleria sulla Diramazione Gallarate-Gattico: chiuso di notte il tratto tra Castelletto e Sesto Calende

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08) sono in programma lavori di ammodernamento delle gallerie che comporteranno una chiusura notturna del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, in direzione della A8 Milano-Varese. (immagine repertorio)

La chiusura sarà in vigore dalle 22 di giovedì 25 giugno alle 6 di venerdì 26 giugno. Durante la fascia oraria interessata dagli interventi non sarà possibile percorrere il tratto autostradale tra le due stazioni verso Milano.

Il percorso alternativo

Gli automobilisti diretti verso la A8 Milano-Varese dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Castelletto Ticino e proseguire lungo la SS32 e la SS33 del Sempione in direzione Milano. Sarà poi possibile rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

Autostrade consiglia di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso e di programmare gli spostamenti tenendo conto della chiusura notturna.