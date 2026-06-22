Varese News

Gallarate/Malpensa

Lavori in galleria sulla Diramazione Gallarate-Gattico: chiuso di notte il tratto tra Castelletto e Sesto Calende

La chiusura sarà in vigore dalle 22 di giovedì 25 giugno alle 6 di venerdì 26 giugno. In programma lavori di ammodernamento delle gallerie

lavori autostrada strada notte

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08) sono in programma lavori di ammodernamento delle gallerie che comporteranno una chiusura notturna del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, in direzione della A8 Milano-Varese. (immagine repertorio)

La chiusura sarà in vigore dalle 22 di giovedì 25 giugno alle 6 di venerdì 26 giugno. Durante la fascia oraria interessata dagli interventi non sarà possibile percorrere il tratto autostradale tra le due stazioni verso Milano.

Il percorso alternativo

Gli automobilisti diretti verso la A8 Milano-Varese dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Castelletto Ticino e proseguire lungo la SS32 e la SS33 del Sempione in direzione Milano. Sarà poi possibile rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

Autostrade consiglia di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso e di programmare gli spostamenti tenendo conto della chiusura notturna.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.