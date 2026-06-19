Lavori notturni sull’A8: chiuse le immissioni verso il Raccordo Fiera Milano e Milano Certosa

Nuove modifiche alla viabilità notturna sull’autostrada A8 Milano-Varese e sul Raccordo Fiera Milano. Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 giugno sono infatti in programma attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza che comporteranno la chiusura di alcuni rami di svincolo e di immissione nell’area milanese.

Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, i provvedimenti saranno in vigore dalle 21 di lunedì 22 giugno alle 5 di martedì 23 giugno.

Le chiusure previste sull’A8

Per chi percorre la A8 provenendo da Varese saranno chiusi: il ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37); il ramo di immissione sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1) in direzione Milano; lo svincolo di Cascina Merlata in uscita. Chiusure anche sul Raccordo Fiera Milano

Sul Raccordo Fiera Milano (R37) sarà invece chiuso il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese verso Milano per i veicoli provenienti dalla SP46.

I percorsi alternativi

Per limitare i disagi alla circolazione, Autostrade per l’Italia indica un percorso alternativo per gli automobilisti provenienti da Varese.

Gli utenti potranno seguire le indicazioni per Milano lungo la A8 e successivamente per Brescia-Venezia lungo la A4, uscire allo svincolo di Cormano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Torino, Milano città, Pero o Meda, per poi immettersi sulla A52 Tangenziale Nord.

I lavori rientrano nelle attività programmate di controllo e manutenzione delle infrastrutture autostradali e interesseranno esclusivamente la fascia oraria notturna.