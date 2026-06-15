Lavori sulla A8: chiusure notturne tra Solbiate Arno, Cavaria, Gallarate e Besnate

Una settimana di lavori e chiusure notturne sull’A8 Milano-Varese e sulla Diramazione Gallarate-Gattico. Da lunedì 15 a lunedì 22 giugno sono previsti diversi provvedimenti alla circolazione tra Solbiate Arno Albizzate, Cavaria, Gallarate e Besnate per consentire la riqualificazione delle barriere antirumore e interventi di manutenzione delle infrastrutture autostradali. Le chiusure interesseranno principalmente le ore serali e notturne, con uscite obbligatorie, svincoli chiusi e percorsi alternativi segnalati da Autostrade per l’Italia.

Le chiusure previste giorno per giorno

Dalle 21 di lunedì 15 alle 5.00 di martedì 16

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in entrata verso Milano, mentre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto:

– verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio. Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata verso Milano di Gallarate, per lavori di installazione nuove barriere antirumore;

– verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico, direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26;

– per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Milano: Busto Arsizio;

– per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Varese: Solbiate Arno Albizzate.

Nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 giugno, con orario 21.00-5.00

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

Si ricorda la chiusura, sulla stessa D08, del tratto tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nelle stesse notti, ma con orario 22:00-5:00, per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e la dell’entrata, in entrambe le direzioni, della stazione di Besnate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

– verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341, in direzione Solbiate Arno/Albizzate ed entrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

– verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione verso Gallarate/Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare sulla A8 a Busto Arsizio. Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata verso Milano di Gallarate, per lavori di installazione nuove barriere antirumore;

per la chiusura dell’entrata di Besnate:

– verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8;

– verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla A8;

– verso la A26: Castelletto Ticino, sulla D08.

Nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 giugno, con orario 21.00-6.00

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in entrata verso Milano, mentre, con orario 21:00-5:00, lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 – verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio, verso Milano. Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata verso Milano di Gallarate, per lavori di installazione nuove barriere antirumore;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria:

– verso Milano: Busto Arsizio, sulla stessa A8;

– verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8.

Dalle 21.00 di giovedì 18 alle 5.00 di venerdì 19 giugno

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano.

Si precisa che lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 – verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio, verso Milano;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria:

– verso Milano: Busto Arsizio, sulla stessa A8;

– verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8;

– verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Sesto Calende Vergiate, sulla D08.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

– sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

– verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate ed entrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

– verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione verso Gallarate/Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare sulla A8 a Busto Arsizio;

per la chiusura dell’entrata di Besnate:

– verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

– verso Varese: Solbiate Arno Albizzate o Gallarate, sulla A8;

– verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8.

Dalle 22.00 di venerdì 19 alle 6.00 di sabato 20 giugno

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in entrata verso Milano, mentre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto:

– verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio. Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata verso Milano di Gallarate, per lavori di installazione nuove barriere antirumore;

– verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico, direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Milano: Busto Arsizio;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Varese: Solbiate Arno Albizzate.

Dalle 21.00 di sabato 20 alle 5.00 di domenica 21 giugno

Dalle 22.00 di domenica 21 alle 5.00 di lunedì 22 giugno

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in entrata verso Milano, mentre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto:

– verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio. Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata verso Milano di Gallarate, per lavori di installazione nuove barriere antirumore;

– verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Milano: Busto Arsizio;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Varese: Solbiate Arno Albizzate.