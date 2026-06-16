Lavori sulla A8: per una notte uscita obbligatoria a Gazzada per chi arriva da Milano

Quattro ore di stop notturno per i cantieri sulla rete autostradale del territorio. Tra la serata di mercoledì 17 e le prime ore di giovedì 18 giugno sono previste alcune chiusure che interesseranno lo svincolo di Gazzada sulla A8 Milano-Varese e l’immissione dalla strada provinciale SC5. I provvedimenti si rendono necessari per consentire lo svolgimento di attività di ispezione e manutenzione a un cavalcavia.

I dettagli della chiusura sulla A8

Il blocco scatterà a partire dalle ore 21:00 di mercoledì 17 giugno e si concluderà alle ore 1:00 di giovedì 18 giugno. Per quanto riguarda l’autostrada A8 Milano-Varese, per i veicoli che viaggiano in direzione nord (provenienti da Milano), sarà chiuso il ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada verso Buguggiate.

Chi percorre la A8 da Milano verso Varese avrà l’obbligo di uscire allo svincolo di Gazzada. L’alternativa consigliata per evitare il tratto interessato dai lavori è l’uscita allo svincolo di Castronno.

I percorsi alternativi verso Varese

Autostrade per l’Italia ha definito i percorsi alternativi per limitare i disagi alla circolazione. Gli automobilisti che dovranno uscire obbligatoriamente a Gazzada dovranno immettersi sulla SP57, percorrere la rotatoria e rientrare sulla stessa SP57 nella direzione opposta, per poi entrare nel territorio di Gazzada e riprendere il consueto itinerario verso il capoluogo.

Stop anche da Buguggiate

I lavori comporteranno modifiche alla viabilità anche sul fronte della viabilità locale. Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada verrà infatti chiuso il ramo di immissione sulla A8 in direzione Varese per i veicoli provenienti da Buguggiate.

In questo caso il percorso alternativo prevede di percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada/Morazzone e seguire le indicazioni per Varese città lungo la viabilità ordinaria.