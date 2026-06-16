Lavori sulla A8: per una notte uscita obbligatoria a Gazzada per chi arriva da Milano
Tra la serata di mercoledì 17 e le prime ore di giovedì 18 giugno sono previste alcune chiusure che interesseranno lo svincolo di Gazzada sulla A8 Milano-Varese e l’immissione dalla strada provinciale SC5
Quattro ore di stop notturno per i cantieri sulla rete autostradale del territorio. Tra la serata di mercoledì 17 e le prime ore di giovedì 18 giugno sono previste alcune chiusure che interesseranno lo svincolo di Gazzada sulla A8 Milano-Varese e l’immissione dalla strada provinciale SC5. I provvedimenti si rendono necessari per consentire lo svolgimento di attività di ispezione e manutenzione a un cavalcavia.
I dettagli della chiusura sulla A8
Il blocco scatterà a partire dalle ore 21:00 di mercoledì 17 giugno e si concluderà alle ore 1:00 di giovedì 18 giugno. Per quanto riguarda l’autostrada A8 Milano-Varese, per i veicoli che viaggiano in direzione nord (provenienti da Milano), sarà chiuso il ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada verso Buguggiate.
Chi percorre la A8 da Milano verso Varese avrà l’obbligo di uscire allo svincolo di Gazzada. L’alternativa consigliata per evitare il tratto interessato dai lavori è l’uscita allo svincolo di Castronno.
I percorsi alternativi verso Varese
Autostrade per l’Italia ha definito i percorsi alternativi per limitare i disagi alla circolazione. Gli automobilisti che dovranno uscire obbligatoriamente a Gazzada dovranno immettersi sulla SP57, percorrere la rotatoria e rientrare sulla stessa SP57 nella direzione opposta, per poi entrare nel territorio di Gazzada e riprendere il consueto itinerario verso il capoluogo.
Stop anche da Buguggiate
I lavori comporteranno modifiche alla viabilità anche sul fronte della viabilità locale. Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada verrà infatti chiuso il ramo di immissione sulla A8 in direzione Varese per i veicoli provenienti da Buguggiate.
In questo caso il percorso alternativo prevede di percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada/Morazzone e seguire le indicazioni per Varese città lungo la viabilità ordinaria.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.