Lavori sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola, la “denuncia” dei pendolari: “Disservizi inaccettabili”

Comitato Pendolari Gallarate Milano sul piede di guerra dopo il fine settimana che ha segnato l’inizio dei cantieri – e dei relativi disagi – sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola. Domenica 7 giugno, infatti, ha preso il via il primo dei due blocchi della circolazione ferroviaria per i lavori di potenziamento infrastrutturale pianificati da Rete Ferroviaria Italiana.

Gli interventi programmati da RFI rientrano nel più ampio progetto di quadruplicamento della tratta tra Rho e Parabiago, lunga circa 8 chilometri, che vedrà anche la nascita di una nuova fermata a Nerviano e il rifacimento della stazione di Parabiago. Tra le opere previste c’è anche la realizzazione del cosiddetto “raccordo Y”, la bretella di collegamento a raso tra la Gallarate-Rho e la linea FNM Saronno-Malpensa. L’opera complessiva ha un valore di circa 640 milioni di euro, finanziati in parte con i fondi del PNRR, e punta a incrementare la capacità della linea, attivare nuovi servizi suburbani e migliorare la regolarità del traffico ferroviario.

Per i cantieri – il primo programmato tra domenica 7 e sabato 13 giugno, il secondo nel fine settimana dal 27 al 29 giugno – la circolazione dei treni Regionali di Trenitalia viene spezzata in due tronconi: i convogli provenienti da nord (quindi da Domodossola) terminano la propria corsa a Gallarate e a Varese, senza poter proseguire verso il capoluogo milanese; al contrario, i treni provenienti da sud si fermano alla stazione di Rho. Per garantire la continuità del viaggio, è stato previsto un servizio di autobus sostitutivi, ma l’azienda precisa che i tempi di percorrenza potrebbero allungarsi a causa del traffico stradale.

Dopo una giornata di passione, il Comitato Pendolari Gallarate-Milano ha scritto a Regione Lombardia per segnalare «le gravi criticità che stanno colpendo le linee Varese – Gallarate e Gallarate – Rho in concomitanza con l’avvio dei lavori di RFI». «Oltre alle numerose segnalazioni dei nostri iscritti relative a fermate saltate su entrambe le direttrici, registriamo una preoccupante e diffusa mancanza di conoscenza dei percorsi e delle fermate sostitutive da parte dei conducenti dei bus – sottolineano i pendolari -. A questo scenario già complesso si è aggiunta, nel pomeriggio, la comunicazione ufficiale da parte di Trenord relativa alla soppressione di ben 12 corse sostitutive per la sola fascia pomeridiana».

«Pur non disponendo degli strumenti tecnici per monitorare capillarmente ogni singola corsa soppressa, appare evidente che il servizio sostitutivo, in questo primo giorno, stia registrando disservizi inaccettabili che vanno a gravare pesantemente sui pendolari, sommandosi ai disagi fisiologici dovuti alle chiusure della linea – aggiungono i pendolari -. Ci rivolgiamo a voi nella ferma speranza di un tempestivo intervento da parte dell’assessorato nei confronti dei soggetti gestori, RFI e Trenord, al fine di rettificare immediatamente le criticità del piano di mobilità e limitare i disagi per le settimane a venire».

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