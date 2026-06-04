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Busto Arsizio/Altomilanese

Lavori sulla linea Milano-Domodossola: sarà un giugno di sospensioni per i treni tra Gallarate e Rho

I blocchi avverranno in due tranche distinte nel mese di giugno: la prima, più lunga, da domenica 7 a sabato 13 giugno, e la seconda durante il fine settimana dal 27 al 29 giugno

Rho Fiera milano stazione

Due fine settimana di cantieri e relativi disagi in vista sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha prosegue i lavori di potenziamento infrastrutturale che comporteranno la sospensione totale della circolazione dei treni nel tratto compreso tra le stazioni di Gallarate e Rho. I blocchi avverranno in due tranche distinte nel mese di giugno: la prima, più lunga, da domenica 7 a sabato 13 giugno, e la seconda durante il fine settimana dal 27 al 29 giugno.

I lavori e il maxi investimento

Gli interventi programmati da RFI rientrano nel più ampio progetto di quadruplicamento della tratta tra Rho e Parabiago, lungo circa 8 chilometri, che vedrà anche la nascita di una nuova fermata a Nerviano e il rifacimento della stazione di Parabiago. Tra le opere previste c’è anche la realizzazione del cosiddetto “raccordo Y”, la bretella di collegamento a raso tra la Gallarate-Rho e la linea FNM Saronno-Malpensa. L’opera complessiva ha un valore di circa 640 milioni di euro, finanziati in parte con i fondi del PNRR, e punta a incrementare la capacità della linea, attivare nuovi servizi suburbani e migliorare la regolarità del traffico ferroviario.

Le modifiche per i treni Regionali

I cantieri avranno un impatto pesante sulla mobilità locale. Per quanto riguarda i treni Regionali di Trenitalia, la circolazione sarà spezzata in due tronconi. I convogli provenienti da nord (quindi da Domodossola) termineranno la propria corsa a Gallarate e a Varese, senza poter proseguire verso il capoluogo milanese. Al contrario, i treni provenienti da sud si fermeranno alla stazione di Rho. Per garantire la continuità del viaggio, Trenitalia attiverà un servizio di autobus sostitutivi, ma l’azienda precisa che i tempi di percorrenza potrebbero allungarsi a causa del traffico stradale. Inoltre, sui bus non sarà consentito il trasporto di biciclette né di animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani guida.

Stop ai treni Eurocity per la Svizzera

I disagi non risparmieranno nemmeno i collegamenti internazionali a lunga percorrenza. A partire dal 7 giugno, tutti i treni Eurocity che collegano Venezia e Milano Centrale con le città svizzere di Ginevra e Basilea saranno completamente cancellati nella tratta compresa tra Milano e Domodossola, e viceversa. Anche in questo caso verranno messi a disposizione dei bus sostitutivi dedicati (i bus EC) per assicurare la coincidenza con la tratta svizzera a Domodossola, ma per salire a bordo di questi mezzi sarà obbligatoria la prenotazione del posto.

Verso il Canton Ticino e verso Milano: da domenica diventerà complicato spostarsi in treno, per i tanti cantieri sulle linee Fs

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Pubblicato il 04 Giugno 2026
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