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Lavori sulla rete autostradale Milano Serravalle, modifiche alla viabilità fino al 27 giugno

nterventi di manutenzione, pavimentazione e segnaletica comporteranno modifiche alla circolazione su diverse tratte autostradali dell'area milanese e pavese

code autostrada

Nuova settimana di lavori sulla rete gestita da Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa. Tra il 22 e il 27 giugno sono in programma interventi di manutenzione, pavimentazione, segnaletica e ispezione di manufatti che comporteranno chiusure notturne su A7 Milano-Serravalle, Tangenziale Ovest, Tangenziale Est e Tangenziale Nord di Milano, oltre che sul raccordo Pavia-Bereguardo e sulla Tangenziale Ovest di Pavia.

Chiusure sull’A7 Milano-Serravalle

Tra i provvedimenti più significativi figura la chiusura della carreggiata sud dell’A7 in direzione Genova tra il casello di Tortona e l’interconnessione con la A26 nelle notti del 23 e 24 giugno, dalle 22 alle 6. Nello stesso periodo sarà chiuso anche l’ingresso di Tortona verso Genova.

Sempre sull’A7 sono previsti ulteriori interventi di pavimentazione che comporteranno la chiusura di alcuni svincoli a Serravalle Scrivia e Tortona, oltre alla chiusura del tratto tra l’interconnessione A7-A26 e Serravalle Scrivia nella notte tra il 25 e il 26 giugno. Contestualmente sarà chiusa anche l’area di servizio Bettole Ovest.

Lavori sulla Tangenziale Ovest di Milano

Sulla A50 Tangenziale Ovest sono programmati interventi di manutenzione e pavimentazione con chiusure che interesseranno gli svincoli della Statale 494, Cusago-Baggio e il collegamento tra A50 e A7 in direzione Genova. In alcune fasce orarie saranno chiuse anche le aree di servizio Muggiano Est e Muggiano Ovest.

Modifiche alla viabilità sulla Tangenziale Est

Sulla A51 Tangenziale Est sono previsti lavori di ispezione, pavimentazione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Le chiusure riguarderanno, tra gli altri, i collegamenti con l’A4 verso Torino e Venezia, gli svincoli di via Padova, Forlanini, aeroporto di Linate e San Donato. Saranno inoltre interessate le aree di servizio Vimercate Ovest e Cascina Gobba Est.

Cantieri anche sulla Tangenziale Nord

Numerosi interventi interesseranno anche la A52 Tangenziale Nord. Le chiusure coinvolgeranno diversi svincoli tra Cinisello Balsamo, Nova Milanese, viale Zara e Sesto San Giovanni, con alcuni tratti completamente interdetti al traffico nelle ore notturne tra il 22 e il 27 giugno.

Interventi nell’area di Pavia

Lavori programmati anche sul raccordo A53 Pavia-Bereguardo e sulla A54 Tangenziale Ovest di Pavia, dove saranno chiusi a rotazione alcuni svincoli per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale. Le modifiche interesseranno in particolare gli accessi di Villaggio dei Pioppi, Torre d’Isola, Pavia Sud, Ospedale Policlinico, Istituti Universitari e Pavia Nord.

Possibili rinvii in caso di maltempo

Milano Serravalle precisa che tutti gli interventi sono programmati in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione. In caso di maltempo, i lavori potranno essere rinviati al primo giorno utile successivo mantenendo gli stessi orari e modalità operative.

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Pubblicato il 19 Giugno 2026
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