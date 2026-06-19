Lavori sulle barriere antirumore, una settimana di chiusure notturne sulla A8

Nuova settimana di cantieri e disagi notturni per gli automobilisti che viaggiano lungo la Autostrada A8 Milano-Varese. Per consentire una serie di interventi di riqualifica delle barriere antirumore, sono state programmate diverse chiusure di tratti autostradali e svincoli che scatteranno a partire da lunedì 22 giugno e proseguiranno fino al fine settimana, interessando in particolare i territori compresi tra Castronno, Solbiate Arno, Albizzate e Gallarate. I provvedimenti si concentreranno principalmente nella fascia oraria notturna per ridurre l’impatto sul traffico diurno.

Lunedì 22 e martedì 23 giugno: stop tra Solbiate e la D08

I primi blocchi partiranno nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 giugno, dalle ore 21:00 alle ore 5:00 del giorno successivo. In questo frangente rimarrà chiuso il tratto autostradale in direzione Milano compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico. Chi viaggia verso il capoluogo dovrà quindi uscire obbligatoriamente a Solbiate Arno e seguire la viabilità ordinaria lungo la statale 341 verso Cavaria e Gallarate, per poi immettersi sulla statale 33 del Sempione e sulla 336 della Malpensa, rientrando in A8 a Busto Arsizio.

Contestualmente sarà vietato l’accesso in autostrada verso Milano dallo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, mentre lo svincolo di Cavaria rimarrà completamente chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Per chi è invece diretto sulla Diramazione Gallarate-Gattico verso la A26, il percorso alternativo prevede di percorrere la provinciale 26 verso Jerago con Orago e Besnate, per poi fare ingresso in autostrada alla stazione di Besnate.

Mercoledì 24 giugno: cantieri tra l’allacciamento e Cavaria

La mappa dei lavori cambierà nella notte di mercoledì 24 giugno. Dalle ore 21:00 fino alle ore 5:00 di giovedì 25 giugno, la chiusura riguarderà la corsia opposta, ovvero il tratto in direzione Varese che va dall’allacciamento con la D08 fino a Cavaria. Di conseguenza non si potrà percorrere nemmeno il ramo di svincolo che dalla Diramazione Gallarate-Gattico immette sulla A8 verso Nord.

In questo caso, Autostrade per l’Italia consiglia a chi è diretto a Varese di anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, seguire la statale 341 verso Cavaria, Solbiate Arno e Albizzate, e rientrare in A8 a Solbiate Arno. Chi dovesse superare Gallarate sarà obbligato a proseguire sulla D08, uscire a Besnate e seguire le indicazioni per Jerago e Albizzate prima di ritrovare l’autostrada.

Giovedì 25 giugno: chiusure da Castronno a Solbiate Arno

Un’altra variazione di rilievo è prevista per la notte di giovedì 25 giugno, con un orario leggermente ridotto che andrà dalle ore 22:00 alle ore 5:00 di venerdì 26 giugno. Il tratto sbarrato al traffico verso Milano sarà ancora più lungo, partendo dallo svincolo di Castronno fino all’allacciamento con la D08. Saranno speculari le chiusure in entrata verso Milano per i caselli di Castronno e Solbiate Arno Albizzate, mentre Cavaria anticiperà la chiusura totale in ingresso (in entrambe le direzioni) alle ore 21:00.

Per i mezzi leggeri l’itinerario alternativo consigliato prevede l’uscita a Castronno, il passaggio sulla statale 341 verso Milano e l’ingresso sulla statale 336 fino al rientro a Busto Arsizio. I veicoli pesanti dovranno invece deviare su un percorso specifico tra via XXV Aprile, via Carabelli e via De Gasperi prima di reimmettersi sulla statale 341 e proseguire verso Busto Arsizio.

Il fine settimana: tre notti di stop a Solbiate Arno

L’ultimo ciclo di lavori si concentrerà durante il fine settimana, nelle tre notti di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno, sempre con orario compreso tra le ore 22:00 e le ore 5:00 del mattino successivo. In queste giornate tornerà lo schema di inizio settimana, con la chiusura del tratto tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 verso Milano.

Anche i percorsi sostitutivi rimarranno gli stessi, guidando il flusso veicolare sulla viabilità locale tra Cavaria, Gallarate e Besnate a seconda della destinazione finale, con rientro programmato ai caselli autostradali di Busto Arsizio per la A8 o di Besnate per la diramazione verso la A26.