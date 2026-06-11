Le Comunità Energetiche arrivano nei quartieri di Varese: mercoledì l’incontro alle Bustecche

Cittadini, imprese e associazioni a confronto sul futuro dell’energia pulita e del risparmio in bolletta. Mercoledì 17 giugno alle ore 21.00, lo Spazio Yak di via Pirandello a Varese ospiterà un incontro pubblico dedicato alla Comunità Energetica Rinnovabile “Malpensa Insubria”, una realtà a cui il Comune di Varese ha aderito ufficialmente nel ruolo di referente e promotore per il proprio territorio. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di spiegare nel dettaglio come funzionano queste nuove realtà e quali opportunità offrono ai quartieri.

I Consigli di quartiere fanno rete

L’iniziativa è promossa in modo sinergico da un fitto gruppo di Consigli di quartiere, che comprende le zone di Belforte, Mentasti, San Carlo, Bustecche, Bizzozero, Giubiano e Ospedali. Il coordinamento della serata è affidato a Nadia Tortoreto, Isidora Colombo e Sabrina Cosma, impegnate nel portare una tematica così attuale e complessa direttamente a contatto con il tessuto sociale, commerciale e associativo della città. A guidare il pubblico tra i dettagli tecnici e normativi saranno due relatori: Massimo Bernardoni, segretario della CER Malpensa Insubria, e Dino De Simone, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Varese.

Come funziona lo scambio di energia

Il focus della serata ruoterà attorno al meccanismo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, che consistono in libere aggregazioni tra enti pubblici, realtà del terzo settore, attività commerciali e privati cittadini. Questi soggetti si uniscono per produrre, consumare e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili.

Durante l’incontro si spiegherà l’importanza di mappare il territorio per trovare il maggior numero possibile di soggetti disposti a installare nuovi impianti fotovoltaici sui propri tetti. Più pannelli verranno posizionati, maggiore sarà la quota di energia pulita immessa nella rete locale a disposizione di tutti i membri della comunità, sia produttori sia semplici consumatori.

Incentivi statali e risparmio concreto

I relatori illustreranno i passi necessari per presentare la domanda di adesione alla CER e analizzeranno la triplice natura dei benefici: economici, ambientali e sociali. Un capitolo importante sarà dedicato al funzionamento degli incentivi statali erogati dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici), l’ente nazionale che premia l’energia prodotta e contemporaneamente autocondivisa all’interno della comunità stessa, traducendosi in un abbattimento dei costi e in un aiuto concreto contro il caro-energia per le famiglie del quartiere.