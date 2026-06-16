Le Conversazioni al Sacro Monte continuano con un incontro sul terremoto del Friuli

Relatore della conferenza è il giornalista e autore Gianni Spartà. Appuntamento venerdì 19 giugno

Continuano le Conversazioni organizzate dall’associazione Amici del Sacro Monte nel borgo di Santa Maria del Monte a Varese.

Dopo i primi appuntamenti sui longobardi, sulla storia della bandiera dell’Unione Europea e sulle creature fantastiche del medioevo, si prosegue venerdì 19 giugno alle 17:30 in compagnia del giornalista e scrittore Gianni Spartà con una conferenza dedicata al cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976 intitolata Friuli, 1976-2026. Il segno di Zorro.

A settembre si riparte

Dopo la pausa estiva, il ciclo riprende venerdì 4 settembre alle 17:30 con un approfondimento scientifico curato dal geologo Giovanni Zaro, dal titolo Santa Maria del Monte: una storia geologica lunga 600 milioni di anni. La creazione continua sotto i nostri piedi.

L’ultimo incontro della rassegna è fissato per venerdì 18 settembre alle 17:30. Il docente e scrittore Emidio D’Amato relaziona sulla figura di Epimenio Liberi, vittima delle Fosse Ardeatine.