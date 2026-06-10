Le forze di opposizione di Malnate sul Pgt: “Chi presenta osservazioni riceve un no. Chi fa parte della Giunta, invece…”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa diffuso dalle liste Malnate Sostenibile, Irene Bellifemine Sindaco e Malnate Viva – Malnate in Movimento riguardo al Pgt

Tra improvvisazione, conflitti di interesse e la fretta di cementificare, la Giunta Cannito mostra ancora una volta il suo vero volto alla Commissione Territorio per il PGT di Malnate

Lunedì 8 giugno si è tenuta la prima serata della Commissione Territorio sul PGT (Piano di Governo del Territorio) di Malnate. Quello a cui i presenti hanno assistito non è stato un atto politico/amministrativo: è stato uno spettacolo desolante!

La Giunta Cannito con il supporto di PD e Lista Insieme per Maria Croci ha stabilito che due sole serate bastassero per discutere 107 documenti, 105 osservazioni e decine di controdeduzioni. Nessuna slide, nessun ordine del giorno, una discussione improvvisata come una serata al bar.

Risultato: un solo capitolo esaminato su nove! Come si pensa di affrontare i restanti otto capitoli in una singola seduta (programmata per mercoledì 10 giugno) rimane un mistero.

Chiediamo formalmente che la Maggioranza rinvii il Consiglio Comunale previsto per il 19 giugno e si presenti con la preparazione che i cittadini meritano. Chi ha presentato osservazioni ha diritto a risposte serie, non a liquidazioni frettolose.

Nel merito, il quadro è altrettanto preoccupante: questo PGT non tutela il territorio, è una cambiale alla cementificazione.

Le osservazioni dei cittadini a difesa del verde rimasto vengono archiviate con controdeduzioni inconsistenti, mentre l’ Amministrazione mostra di avere ben chiaro chi compiacere!

E poi c’è il caso che da solo varrebbe un’interrogazione urgente: il Presidente della Commissione, Fabio Facetti, ha presentato (come qualsiasi cittadino) un’osservazione al PGT chiedendo la modifica di destinazione d’uso di un capannone di sua proprietà — da artigianale a residenziale – con conseguente significativo aumento di valore della sua area.

Richiesta accolta dalla stessa Amministrazione di cui fa parte.

Quella stessa Amministrazione lo ha nominato, seduta stante, Presidente della Commissione chiamata a giudicare le osservazioni degli altri cittadini, che invece riceveranno per lo più un secco diniego. La legge non vieta il ruolo di Amministratore con quello di cittadino portatore di un interesse privato ma la scelta appare inopportuna e irrispettosa verso chi ha partecipato in buona fede (e senza ruoli “comunali”).

Solo una Giunta abituata a lavorare per sé, incurante della trasparenza e del palese “conflitto di interessi”, può presentarsi di fronte alla cittadinanza in queste condizioni, senza battere ciglio.

Malnate merita di meglio.

Lista “Malnate Sostenibile”

Lista “per Irene Bellifemine Sindaco”

Lista “Malnate Viva – Malnate in Movimento”