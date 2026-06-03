Le gare alla Schiranna, eventi (anche) in piazza Repubblica: Varese si avvicina gli Europei di Canottaggio
Diverse le iniziative non solo sul campo di gara al lago ma ci saranno stand ed eventi che coinvolgeranno diverse realtà sportive ed economiche anche in centro città
Sono stati presentati oggi, mercoledì 3 giugno, gli eventi collaterali che si svilupperanno in relazione ai Campionati Europei di canottaggio, che vedranno Varese ombelico del mondo del remo continentale nel fine settimana tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Alla sede di via Avegno del Gruppo Acinque il comitato organizzatore e le realtà coinvolte hanno svelato le iniziative che porteranno l’attenzione della città e dei turisti dal campo di gara alla Schiranna fino al centro della città, con il rowing village che prenderà vita in piazza Repubblica.
«Abbiamo voluto replicare e potenziare l’idea di portare il canottaggio dalla Schiranna al centro di Varese – ha spiegato Pierpaolo Frattini -, confermando l’installazione del maxischermo per le dirette delle gare e la creazione di un vero e proprio villaggio ricco di eventi collaterali. L’obiettivo è creare una sinergia bidirezionale tra la città e il lago, invogliando i cittadini e i turisti a muoversi tra le due location. Quest’anno abbiamo rafforzato significativamente le collaborazioni con le altre eccellenze sportive del territorio: in Piazza Montegrappa saranno presenti realtà come Pallacanestro Varese, che promuoverà la campagna abbonamenti, l’Hockey Varese, Ecorun e la Società Ciclistica Binda con il suo ricco programma di corse. Il fulcro del Rowing Village sarà lo stand dedicato ai remoergometri dove, in collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio, organizzeremo simulazioni e piccole gare per avvicinare persone di ogni età a questa disciplina».
«Essendo un Campionato Europeo – ha proseguito Frattini -, l’evento assume un’importanza superiore rispetto a una Coppa del Mondo perché assegna un titolo continentale. Questo ci ha permesso di potenziare anche la fan zone alla Schiranna, dove alle spalle della tribuna allestiremo un palco per trasmettere le gare e, al termine delle competizioni, offrire intrattenimento musicale. Vogliamo che l’atmosfera di festa tipica dei grandi eventi internazionali prosegua oltre il risultato sportivo, offrendo qualcosa di nuovo alle migliaia di appassionati e turisti attesi. Per la Canottieri Varese è un orgoglio far parte di un comitato organizzatore ormai ventennale e con un meccanismo estremamente rodato; ogni anno la sfida è alzare il livello e questo è possibile solo grazie al lavoro fondamentale dei nostri soci e collaboratori, che ormai considero dei volontari professionalizzati capaci di operare in maniera brillante».
«È un evento molto atteso dal territorio e dagli amanti del canottaggio – ha commentato Davide Galimberti, sindaco e anche presidente del comitato organizzatore -, ma l’aspetto estremamente rilevante è la risposta degli sponsor e delle realtà locali. Tra queste spicca il Gruppo Acinque, una società radicata nella nostra area pedemontana e in diverse città lombarde, che ha scelto di aggregarsi per migliorare l’efficienza dei servizi erogati e sostenere attivamente lo sport, la cultura e il sociale. Il fatto che attorno al canottaggio graviti un pool di partner così attenti al territorio rappresenta un elemento di grande conforto, anche in vista dei futuri appuntamenti. Ospitare manifestazioni internazionali sul Lago di Varese è ormai una tradizione consolidata, ma l’obiettivo prioritario del comitato resta quello di proseguire con determinazione in questa direzione».
«Siamo molto soddisfatti di affiancare nuovamente questa iniziativa dopo l’esperienza estremamente positiva dello scorso anno – le parole di Matteo Barbera di Acinque -. Come azienda che opera sul territorio, la nostra priorità è investire in progetti che condividano i nostri stessi valori, in particolare lo sport, l’inclusione e la volontà di rendere un evento così prestigioso accessibile a tutta la collettività: è un impegno che richiede il contributo di tutti e noi abbiamo risposto presente. Siamo pienamente consapevoli dell’importanza di questa manifestazione a 360 gradi; la nostra presenza si manifesta concretamente attraverso gli investimenti e l’apertura delle nostre sedi al pubblico, come questa in cui ci troviamo che è profondamente varesina. Sostenere iniziative meritevoli come questa significa alimentare un volano fondamentale che genera ricadute socio-economiche cruciali per tutto il nostro territorio».
«Sarà un piacere dimostrare quanto la Canottieri Varese, insieme alle realtà locali, sia capace di fare squadra non solo per il canottaggio, ma per lo sport in generale – ha detto la consigliera della Federazione di Canottaggio, Francesca Postiglione -. Si tratta di una sensibilità difficile da riscontrare altrove in Italia; per questo la nostra volontà è quella di investire e credere sempre di più in un territorio così ricco di persone capaci di guardare lontano e di valorizzare il piacere dell’accoglienza per i tanti stranieri che ci auguriamo di ricevere. Per la Federazione Italiana Canottaggio è fondamentale poter contare su un campo di regata di altissimo livello che rispetti gli standard internazionali e soddisfi le richieste delle delegazioni estere, che sono sempre entusiaste di gareggiare qui. Dopo il successo che prevediamo per quest’anno, il Mondiale Master del prossimo anno sarà una riconferma importante: grazie alla vicinanza dell’aeroporto e a un’offerta alberghiera adeguata, sono convinta che la partecipazione sarà in costante crescita e che i numeri del prossimo anno saranno ancora più straordinari».
«L’organizzazione è ormai estremamente rodata – chiude Paolo Consonni – e, in qualità di presidente della Canottieri Varese, posso dire che per noi è un vero orgoglio far parte del comitato che organizza questi grandi eventi da oltre vent’anni. Ogni anno la vera sfida è cercare di alzare l’asticella: lo fa il comitato organizzatore e lo facciamo noi come società sportiva, garantendo un supporto fondamentale. Colgo l’occasione per sottolineare che, sebbene il “lavoro sporco” ricada su di noi, i risultati si ottengono grazie alla sinergia con il comitato e all’instancabile aiuto dei miei soci e collaboratori. Sono figure essenziali, volontari che nel tempo si sono professionalizzati e che oggi sanno gestire ogni aspetto operativo in maniera estremamente brillante.»
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