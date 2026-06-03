Le gare alla Schiranna, eventi (anche) in piazza Repubblica: Varese si avvicina gli Europei di Canottaggio

Sono stati presentati oggi, mercoledì 3 giugno, gli eventi collaterali che si svilupperanno in relazione ai Campionati Europei di canottaggio, che vedranno Varese ombelico del mondo del remo continentale nel fine settimana tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Alla sede di via Avegno del Gruppo Acinque il comitato organizzatore e le realtà coinvolte hanno svelato le iniziative che porteranno l’attenzione della città e dei turisti dal campo di gara alla Schiranna fino al centro della città, con il rowing village che prenderà vita in piazza Repubblica.

«Abbiamo voluto replicare e potenziare l’idea di portare il canottaggio dalla Schiranna al centro di Varese – ha spiegato Pierpaolo Frattini -, confermando l’installazione del maxischermo per le dirette delle gare e la creazione di un vero e proprio villaggio ricco di eventi collaterali. L’obiettivo è creare una sinergia bidirezionale tra la città e il lago, invogliando i cittadini e i turisti a muoversi tra le due location. Quest’anno abbiamo rafforzato significativamente le collaborazioni con le altre eccellenze sportive del territorio: in Piazza Montegrappa saranno presenti realtà come Pallacanestro Varese, che promuoverà la campagna abbonamenti, l’Hockey Varese, Ecorun e la Società Ciclistica Binda con il suo ricco programma di corse. Il fulcro del Rowing Village sarà lo stand dedicato ai remoergometri dove, in collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio, organizzeremo simulazioni e piccole gare per avvicinare persone di ogni età a questa disciplina».

«Essendo un Campionato Europeo – ha proseguito Frattini -, l’evento assume un’importanza superiore rispetto a una Coppa del Mondo perché assegna un titolo continentale. Questo ci ha permesso di potenziare anche la fan zone alla Schiranna, dove alle spalle della tribuna allestiremo un palco per trasmettere le gare e, al termine delle competizioni, offrire intrattenimento musicale. Vogliamo che l’atmosfera di festa tipica dei grandi eventi internazionali prosegua oltre il risultato sportivo, offrendo qualcosa di nuovo alle migliaia di appassionati e turisti attesi. Per la Canottieri Varese è un orgoglio far parte di un comitato organizzatore ormai ventennale e con un meccanismo estremamente rodato; ogni anno la sfida è alzare il livello e questo è possibile solo grazie al lavoro fondamentale dei nostri soci e collaboratori, che ormai considero dei volontari professionalizzati capaci di operare in maniera brillante».



«È un evento molto atteso dal territorio e dagli amanti del canottaggio – ha commentato Davide Galimberti, sindaco e anche presidente del comitato organizzatore -, ma l’aspetto estremamente rilevante è la risposta degli sponsor e delle realtà locali. Tra queste spicca il Gruppo Acinque, una società radicata nella nostra area pedemontana e in diverse città lombarde, che ha scelto di aggregarsi per migliorare l’efficienza dei servizi erogati e sostenere attivamente lo sport, la cultura e il sociale. Il fatto che attorno al canottaggio graviti un pool di partner così attenti al territorio rappresenta un elemento di grande conforto, anche in vista dei futuri appuntamenti. Ospitare manifestazioni internazionali sul Lago di Varese è ormai una tradizione consolidata, ma l’obiettivo prioritario del comitato resta quello di proseguire con determinazione in questa direzione».

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