Le Giornate dell’Archeologia svelano i segreti del Museo della Collegiata di Castiglione Olona

Il Museo della Collegiata di Castiglione Olona si prepara a svelare i segreti più antichi del suo territorio in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026. Domenica 14 giugno, il celebre sito culturale della Valle Olona aprirà le sue porte con un programma speciale che unisce i recenti ritrovamenti archeologici ai capolavori del Rinascimento. L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i visitatori di conoscere da vicino i risultati degli scavi intrapresi nell’area del complesso monumentale e di comprendere come la storia locale continui a essere riscritta.

I reperti inediti del progetto “Il Chiostro ritrovato”

Il focus delle attività della giornata ruoterà attorno a due visite guidate tematiche, in programma alle ore 10.30 e alle ore 15.30, intitolate “Archeologia e arte al Museo della Collegiata”. Durante questi appuntamenti si terrà una vera e propria chiacchierata incentrata sulla prima fase di archeologia preventiva che è stata condotta nel corso del 2025. L’incontro permetterà di fare il punto sui possibili sviluppi futuri legati al più ampio progetto di valorizzazione denominato “Il Chiostro ritrovato”. Per la prima volta, i partecipanti potranno visionare una parte della documentazione scientifica prodotta dagli esperti e osservare direttamente alcuni dei reperti storici emersi dai saggi sul campo.

La direzione scientifica e la scoperta del Quattrocento

I lavori di scavo sono stati eseguiti sul campo dalla società specializzata Archeo Solutions, operando sotto l’attenta direzione scientifica della dottoressa Daniela Locatelli della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, e sono stati promossi per conto della Parrocchia Beata Vergine del Rosario. Il percorso si configura come un racconto dettagliato ideato per sfogliare alcune delle pagine più significative del XV secolo. Questo periodo ha rappresentato l’epoca d’oro del rinnovamento urbanistico e culturale promosso dal cardinale Branda Castiglioni, ma le indagini sul terreno stanno aiutando a leggere e documentare anche storie molto più antiche e dimenticate.

Un viaggio immersivo nell’alba del Rinascimento

Dopo la premessa di carattere prettamente archeologico, l’itinerario guidato proseguirà all’interno dei luoghi simbolo del complesso monumentale. I visitatori si sposteranno così nella Collegiata, nel Battistero e nelle sale espositive del museo situate nell’antica canonica per immergersi nell’alba del Rinascimento. Gli ambienti custodiscono tesori di inestimabile valore, tra cui spiccano i celebri cicli di affreschi e i capolavori di Masolino da Panicale, di Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta e di altri influenti pittori di scuola toscana.

Sculture e manifatture preziose in mostra

La seconda parte della visita permetterà inoltre di ammirare le imponenti sculture realizzate dai Maestri Caronesi e le preziose miniature contenute all’interno dei codici ambrosiani. L’esposizione museale mette in mostra anche manufatti di altissimo pregio artistico, come le raffinatezze ornamentali di un antico lampadario fiammingo, rari oggetti di carattere liturgico e le mille trame di ricami storici preziosi. Per partecipare alle visite guidate della giornata si consiglia di fare riferimento direttamente ai contatti ufficiali del Museo della Collegiata.