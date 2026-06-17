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Nella morsa del caldo e gli appuntamenti per gli esami che scompaiono

I fatti principali e quelli più curiosi di mercoledì in meno di 10 minuti

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Arriva la prima ondata di calore di giugno che porterà le temperature oltre i 36 gradi di giorno e sopra i 25 di notte. Vi raccontiamo del pasticcio del passaggio al Cup regionale dell’ASST Sette Laghi con appuntamenti persi e tentativi di ritrovarli, parliamo del fenomeno Master Cage e di molto altro.

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Orlando Mastrillo
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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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