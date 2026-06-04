Le novità della settimana al MIV tra He-Man, Miyazaki e Steven Spielberg



Dal ritorno di una delle saghe comiche più irriverenti del cinema a un nuovo adattamento live action di He-Man, passando per il capolavoro di Hayao Miyazaki e un omaggio a Marilyn Monroe. Sono questi alcuni dei protagonisti della settima puntata di “Ci facciamo un CineMIV”, il podcast di VareseNews realizzato insieme a Enrico Signorelli, responsabile della programmazione del MIV Multisala Impero di Varese, dedicato alle novità in sala dal 3 al 10 giugno.

Durante la puntata vi raccontiamo la classifica del weekend scorso, le nuove uscite della settimana, gli eventi speciali e le anticipazioni della prossima settimana. Durante la puntata vi sveliamo anche la parola d’ordine per ottenere la riduzione sul biglietto alla cassa. Se vi va di raccontarci la vostra esperienza al cinema mandate un vocale al 3534848857 e lo faremo ascoltare durante la puntata di mercoledì 10 giugno.