Le opere di “Casa di Marina” in mostra a Tornavento: all’Ex Dogana inaugura “Terra in Cielo”

L’arte come strumento di riscatto, inclusione e bellezza nel cuore del Parco del Ticino. Domenica 21 giugno, alle ore 17:00, il Centro Parco Ex Dogana Austroungarica di Tornavento, a Lonate Pozzolo, aprirà le porte alla mostra “Terra in Cielo”. L’esposizione, visitabile fino al 2 luglio, raccoglie le opere in ceramica realizzate dagli ospiti della Comunità Alloggio per persone con disabilità “Casa di Marina” di Cardano al Campo. Un progetto che unisce la creatività al valore terapeutico, offrendo una vetrina speciale a manufatti nati da un profondo percorso emotivo.

Un percorso di arte e terapia

Le opere esposte sono il risultato di un laboratorio espressivo che ha visto gli utenti della struttura di Cardano al Campo lavorare fianco a fianco con figure specializzate. Ad accompagnare gli ospiti in questo viaggio artistico sono stati il maestro artista ceramista Tino Sartori e Anna Luoni, responsabile delle attività artistiche del centro, da anni impegnata nella cura dei laboratori di arte-terapia e nello sviluppo di progetti solidali radicati sul territorio.

Il legame con l’Ex Dogana

La scelta di ospitare la mostra all’Ex Dogana di Tornavento non è casuale. Gli spazi del Centro Parco sono già da tempo un punto di riferimento fondamentale per gli utenti della comunità. Sotto la storica tettoia della struttura, infatti, i ragazzi hanno vissuto e continueranno a vivere diverse attività laboratoriali all’aria aperta. L’esposizione diventa così il coronamento naturale di questo percorso, offrendo agli artisti, alle loro famiglie e ai visitatori l’opportunità di condividere l’alto valore estetico ed emotivo dei lavori realizzati.

Le parole del Presidente

L’iniziativa ha trovato il pieno sostegno delle istituzioni locali e dell’area protetta, sottolineando l’importanza di aprire i luoghi pubblici a progetti di forte stampo sociale.

«Crediamo profondamente sul fatto che i propri spazi debbano essere luoghi vivi, aperti e al servizio della comunità. Proprio per questo siamo particolarmente orgogliosi di ospitare presso uno dei nostri Centri Parco un’iniziativa come “Terra in Cielo” – la dichiarazione di Ismaele Rognoni, presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino – che unisce arte, inclusione e valore umano. Mettere a disposizione i nostri locali per progetti e iniziative di questo tipo significa dare concretezza alla missione del Parco: non solo tutela ambientale, ma anche promozione di relazioni, opportunità e percorsi di crescita condivisa. Sostenere una iniziativa proveniente da una realtà come la Comunità “Casa di Marina” vuol dire investire in un territorio capace di accogliere, valorizzare le fragilità e trasformarle in bellezza».

L’evento culturale e solidale è stato realizzato grazie alla stretta collaborazione con il Parco Lombardo della Valle del Ticino e la Riserva UNESCO della Biosfera Ticino Val Grande Verbano.

MOSTRA “TERRA IN CIELO”

Centro Parco Ex Dogana Austroungarica, Via De Amicis s.n., Lonate Pozzolo, Fraz. Tornavento (VA).

INAUGURAZIONE: Domenica 21 giugno dalle ore 17.00.

DATE E ORARI DI APERTURA:

Martedì 23 giugno: ore 10.30 – 14.30

Giovedì 25 giugno: ore 10.30 – 15.30

Sabato 27 giugno: ore 10.00 – 20.00

Domenica 28 giugno: ore 10.00 – 18.00

Giovedì 2 luglio: ore 10.30 – 14.00