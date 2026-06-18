Le scuole del comprensivo Crespi di Busto Arsizio “si colorano” di futuro
Nei plessi Crespi, Morelli e Sant’Anna, il progetto “Diamoci una mano” ha visto studenti, genitori e insegnanti lavorare fianco a fianco, con i pennelli in mano e il sorriso sulle labbra per migliorare questa “casa comune"
La scuola dovrebbe essere considerata un’autentica grande casa comune; una casa per gli studenti accolti e seguiti; una casa per i genitori che qui possono stabilire alleanze e trovare supporto rispetto alla crescita dei propri figli.
In quest’ottica, nei plessi Crespi, Morelli e Sant’Anna dell’Istituto Comprensivo “Ezio Crespi”, il progetto “Diamoci una mano” ha visto studenti, genitori e insegnanti lavorare fianco a fianco, con i pennelli in mano e il sorriso sulle labbra per migliorare questa “casa comune”. Da qui: muri ridipinti, la creazione di un tunnel artistico, realizzato nel plesso Morelli a via Toce, nato dalle idee dei bambini con l’artista Riccardo Cavalleri di URBANSOLID; e ancora l’aula polifunzionale della scuola Sant’Anna, a via Comerio, rimessa a nuovo grazie al lavoro di cinque mamme; così come la meravigliosa esplosione di colori, ispirata a Keith Haring, eseguita alla Crespi di via Maino. Oltre alle opere il vero punto focale di questo progetto è stato l’alleanza tra tutti i partecipanti, scuola e famiglie: la gioia di sporcarsi le mani tutti insieme per un obiettivo condiviso.
In questo percorso c’è un dettaglio che racconta più che mai questa “sinergia” di intenti e di visione: anche la Dirigente Scolastica, professoressa Michaela Gornati, ha impugnato il pennello e ha lavorato accanto alle famiglie. Non è un gesto scontato, ma il simbolo di un profondo e tangibile interesse verso il bene comune e segna l’importanza della presenza dell’Istituzione scolastica nella vita degli studenti, delle famiglie e del quartiere.
Dall’insediamento della Dirigente, l’Istituto Comprensivo “Ezio Crespi”, ha trovato un nuovo entusiasmo e, in soli nove mesi, si è passati dalle parole ai fatti, dimostrando un’apertura straordinaria verso le proposte e le energie che arrivano da chi la scuola la vive ogni giorno.
La scuola ha un immenso bisogno di questa luce e di iniziative capaci di creare comunità. Questo, per le scuole “Crespi”, è solo l’inizio di una lunga serie di novità, la dimostrazione che quando si uniscono le forze, la scuola cresce e diventa un luogo di appartenenza e cittadinanza attiva.
Perché educare è indubbiamente un compito difficile ma se lo si fa insieme e con persone volenterose pronte a metterci la faccia e le braccia, dà la possibilità ai nostri ragazzi, di avere un futuro ricco di speranze e possibilità.
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