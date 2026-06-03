Le sindache della provincia di Varese all’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno
Dopo i saluti istituzionali si è tenuta la Cerimonia di consegna degli attestati alle Sindache della Provincia di Varese, promossa in occasione degli 80 anni dal voto alle donne quale momento simbolico di riconoscimento dell’impegno delle amministratrici del territorio. Premiati anche i Maestri del Lavoro 2026
Lo scatto segue il concerto “Da Vivaldi a Britten: un viaggio raffinato tra epoche, stili e suggestioni della grande musica per Archi” dell’Orchestra Cameristica di Varese diretta dal M° Fabio Bagatin.
Siamo all’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno nell’ambito delle iniziative delle Celebrazioni della Festa della Repubblica, dell’80°Anniversario del voto alle donne e del Centenario della Provincia di Varese.
E la foto ritrae le donne sindaco della provincia di Varese protagoniste dell’evento alla presenza del Prefetto Salvatore Pasquariello, del Presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e delle autorità del territorio.
Dopo i saluti istituzionali si è tenuta la Cerimonia di consegna degli attestati alle Sindache della Provincia di Varese, promossa in occasione degli 80 anni dal voto alle donne quale momento simbolico di riconoscimento dell’impegno delle amministratrici del territorio, e ai Maestri del Lavoro 2026, concittadini insigniti della Stella al Merito del Lavoro con decreto del Presidente della Repubblica.
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