Le storiche Citroën 2CV invadono Gavirate nel ricordo di Flaminio Bertoni
Il grande design automobilistico e le auto d'epoca si incontrano sulle sponde del lago per una giornata speciale dedicata alla mitica utilitaria francese che ha fatto la storia del costume
Un raduno di storiche Citroën 2CV colorerà le strade di Gavirate per celebrare il genio visionario di Flaminio Bertoni, l’indimenticato designer varesino che ha rivoluzionato la storia dell’automobile mondiale. L’appuntamento, pensato per unire la passione per i motori d’epoca alla memoria storica del territorio, vedrà sfilare e sostare numerosi modelli perfettamente restaurati di una delle vetture più iconiche e amate di sempre.
Un omaggio al genio varesino dello stile Citroën
Flaminio Bertoni, nato a Varese nel 1903, è universalmente riconosciuto come l’uomo che ha plasmato l’identità visiva della casa automobilistica francese per decenni. Dalla sua matita e dalle sue mani sono nati capolavori assoluti del design industriale come la Traction Avant, la rivoluzionaria e spaziale DS, e appunto la leggendaria 2CV, concepita come un’auto essenziale, accessibile e straordinariamente longeva.
Portare questo raduno sulle sponde del lago, nel cuore del territorio d’origine del designer, assume un significato profondo. L’evento non è soltanto una mostra statica per collezionisti e cultori del settore automobilistico, ma vuole essere una vera e propria festa aperta a tutta la cittadinanza, un’occasione per riscoprire da vicino forme e soluzioni tecniche d’altri tempi che fanno ormai parte del patrimonio culturale collettivo.
Modelli storici restaurati protagonisti sul lungolago
Il programma della manifestazione prevede il ritrovo e l’esposizione di decine di vetture provenienti da diverse zone della Lombardia e non solo. I visitatori e i curiosi potranno ammirare da vicino la cura e la dedizione dei proprietari nel preservare questi gioielli su quattro ruote, apprezzando le differenti versioni e le caratteristiche sfumature cromatiche che hanno reso la “due cavalli” un simbolo di libertà e spensieratezza per intere generazioni.
La giornata alternerà momenti di sosta sul lungolago di Gavirate, ideali per permettere al pubblico di scattare fotografie e dialogare con gli equipaggi, a brevi sfilate lungo le vie cittadine. L’evento si inserisce nel fitto calendario di iniziative locali che valorizzano il legame tra le eccellenze storiche del Varesotto e la bellezza dei paesaggi lacustri.
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