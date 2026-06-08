Le “Tre e un quarto” tornano in tv: le campionesse varesine di nuovo a “Reazione a Catena”

Erano entrate nelle case degli italiani nell’autunno del 2022, vincendo 23 puntate consecutive e portando a casa 230mila euro prima di ritirarsi spontaneamente — le prime nella storia del programma a farlo da campionesse. Ora le “Tre e un quarto” tornano su Rai 1.

Letizia Bianchini (Cislago), Carolina Iadanza (Lonate Ceppino) ed Elisa Ferrazzano (Venegono Inferiore) sono state chiamate a partecipare al torneo dei campioni organizzato per i vent’anni di “Reazione a Catena”, il quiz preserale condotto da Marco Liorni. La loro puntata — un quarto di finale — andrà in onda martedì 9 giugno a partire dalle 18.35.

Il terzetto varesino entra in gara direttamente dai quarti in qualità di “testa di serie”: un riconoscimento che riflette il peso della loro avventura nel 2022, quando decisero di abbandonare il gioco nel pieno della striscia vincente per permettere a Letizia di non perdere una borsa di studio universitaria.