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Le “Tre e un quarto” tornano in tv: le campionesse varesine di nuovo a “Reazione a Catena”

Letizia, Carolina ed Elisa al torneo dei vent'anni del programma: appuntamento martedì 9 giugno dalle 18.35 su Rai 1

Le tre e un quarto

Erano entrate nelle case degli italiani nell’autunno del 2022, vincendo 23 puntate consecutive e portando a casa 230mila euro prima di ritirarsi spontaneamente — le prime nella storia del programma a farlo da campionesse. Ora le “Tre e un quarto” tornano su Rai 1.

Letizia Bianchini (Cislago), Carolina Iadanza (Lonate Ceppino) ed Elisa Ferrazzano (Venegono Inferiore) sono state chiamate a partecipare al torneo dei campioni organizzato per i vent’anni di “Reazione a Catena”, il quiz preserale condotto da Marco Liorni. La loro puntata — un quarto di finale — andrà in onda martedì 9 giugno a partire dalle 18.35.

Il terzetto varesino entra in gara direttamente dai quarti in qualità di “testa di serie”: un riconoscimento che riflette il peso della loro avventura nel 2022, quando decisero di abbandonare il gioco nel pieno della striscia vincente per permettere a Letizia di non perdere una borsa di studio universitaria.

Colpo di scena: le tre giovani campionesse varesine lasciano “Reazione a Catena”

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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