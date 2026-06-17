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“Lecco Talent Lab“, una giornata in rifugio per scoprire come trasformare la montagna in un lavoro

Mercoledì 24 giugno un’esperienza gratuita sul campo dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni. I gestori del Rifugio Ariaal racconteranno la loro scelta di vita e professionale nell’ambito del progetto “Giovani e Imprese”, promosso dal Comune di Lecco con Abbadia Lariana, Mandello del Lario e Camera di Commercio Como-Lecco

Generico 15 Jun 2026

Come si gestisce un rifugio di montagna? Quali competenze servono per trasformare una passione per l’ambiente e il territorio in un’attività imprenditoriale? A queste domande cercherà di rispondere l’esperienza formativa gratuita “Gestire un rifugio in montagna: una scelta professionale e di vita”, in programma mercoledì 24 giugno nell’ambito di Lecco Talent Lab.

L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni e rappresenta l’ultimo appuntamento del percorso “Giovani e Imprese – II edizione”, promosso dal Comune di Lecco insieme ai Comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco.

L’esperienza si svolgerà in Valsassina e avrà come protagonisti i giovani gestori del Rifugio Ariaal, che condivideranno il proprio percorso professionale e umano, raccontando come sono arrivati a recuperare e gestire una struttura ricettiva in montagna.

La giornata inizierà alle 9 con una camminata guidata verso il rifugio. Alle 11 prenderà il via l’incontro formativo, durante il quale i partecipanti potranno conoscere da vicino le competenze pratiche e organizzative necessarie per amministrare un rifugio alpino, affrontando temi legati all’accoglienza, alla gestione delle attività, alla sostenibilità e alle opportunità offerte dal turismo montano.

I gestori illustreranno inoltre le motivazioni che li hanno spinti a intraprendere questa scelta di vita, spiegando le sfide affrontate e le soddisfazioni che derivano dal vivere e lavorare in un contesto naturale. Al termine dell’incontro è previsto uno spazio dedicato alle domande dei partecipanti, seguito dal pranzo e dalla discesa a valle programmata per le 14.30.

L’appuntamento conclude un percorso che nei mesi scorsi ha proposto tre incontri di formazione e orientamento e due esperienze sul campo, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditorialità legata ai territori montani.

L’iniziativa è rivolta in particolare agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, agli universitari, ai giovani disoccupati e a chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali. L’obiettivo è mostrare come la montagna possa diventare un luogo in cui costruire progetti di lavoro sostenibili, valorizzando risorse, competenze e vocazioni del territorio.

Attraverso testimonianze concrete e momenti di confronto diretto, Lecco Talent Lab punta infatti a far emergere nuove idee imprenditoriali e a favorire la nascita di percorsi professionali innovativi nei contesti naturalistici e montani, sempre più centrali per lo sviluppo delle economie locali.

I laboratori sono a numero chiuso e prevedono un massimo di 15 partecipanti, per garantire un’esperienza formativa partecipata e di qualità. Un’occasione per conoscere da vicino chi ha già scelto di trasformare la montagna non solo in una passione, ma in un vero progetto di vita.

Info al seguente link: https://www.resinellioutdoorexperience.it/evento/lecco-talent-lab-percorso-formativo-gratuito/

Sarà un’opportunità per conoscere da vicino le realtà imprenditoriali e le sfide del lavoro in montagna.

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria mediante la compilazione del modulo al seguente link: https://forms.gle/hMewKF8Hu1ZXgYnw6 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Archeologistics – Ufficio Turistico – Resinelli Outdoor Experience
Via Escursionisti 2 – 23821 Piani Resinelli (LC)
Tel: +39 328 8377206

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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