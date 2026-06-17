“Lecco Talent Lab“, una giornata in rifugio per scoprire come trasformare la montagna in un lavoro

Come si gestisce un rifugio di montagna? Quali competenze servono per trasformare una passione per l’ambiente e il territorio in un’attività imprenditoriale? A queste domande cercherà di rispondere l’esperienza formativa gratuita “Gestire un rifugio in montagna: una scelta professionale e di vita”, in programma mercoledì 24 giugno nell’ambito di Lecco Talent Lab.

L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni e rappresenta l’ultimo appuntamento del percorso “Giovani e Imprese – II edizione”, promosso dal Comune di Lecco insieme ai Comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco.

L’esperienza si svolgerà in Valsassina e avrà come protagonisti i giovani gestori del Rifugio Ariaal, che condivideranno il proprio percorso professionale e umano, raccontando come sono arrivati a recuperare e gestire una struttura ricettiva in montagna.

La giornata inizierà alle 9 con una camminata guidata verso il rifugio. Alle 11 prenderà il via l’incontro formativo, durante il quale i partecipanti potranno conoscere da vicino le competenze pratiche e organizzative necessarie per amministrare un rifugio alpino, affrontando temi legati all’accoglienza, alla gestione delle attività, alla sostenibilità e alle opportunità offerte dal turismo montano.

I gestori illustreranno inoltre le motivazioni che li hanno spinti a intraprendere questa scelta di vita, spiegando le sfide affrontate e le soddisfazioni che derivano dal vivere e lavorare in un contesto naturale. Al termine dell’incontro è previsto uno spazio dedicato alle domande dei partecipanti, seguito dal pranzo e dalla discesa a valle programmata per le 14.30.

L’appuntamento conclude un percorso che nei mesi scorsi ha proposto tre incontri di formazione e orientamento e due esperienze sul campo, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditorialità legata ai territori montani.

L’iniziativa è rivolta in particolare agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, agli universitari, ai giovani disoccupati e a chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali. L’obiettivo è mostrare come la montagna possa diventare un luogo in cui costruire progetti di lavoro sostenibili, valorizzando risorse, competenze e vocazioni del territorio.

Attraverso testimonianze concrete e momenti di confronto diretto, Lecco Talent Lab punta infatti a far emergere nuove idee imprenditoriali e a favorire la nascita di percorsi professionali innovativi nei contesti naturalistici e montani, sempre più centrali per lo sviluppo delle economie locali.

I laboratori sono a numero chiuso e prevedono un massimo di 15 partecipanti, per garantire un’esperienza formativa partecipata e di qualità. Un’occasione per conoscere da vicino chi ha già scelto di trasformare la montagna non solo in una passione, ma in un vero progetto di vita.

Info al seguente link: https://www. resinellioutdoorexperience.it/ evento/lecco-talent-lab- percorso-formativo-gratuito/

Sarà un’opportunità per conoscere da vicino le realtà imprenditoriali e le sfide del lavoro in montagna.

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria mediante la compilazione del modulo al seguente link: https://forms. gle/hMewKF8Hu1ZXgYnw6

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Archeologistics – Ufficio Turistico – Resinelli Outdoor Experience

Via Escursionisti 2 – 23821 Piani Resinelli (LC)

Tel: +39 328 8377206