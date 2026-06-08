Legalità, imprese e territorio: rinnovata la collaborazione tra Prefettura e Ordine dei Commercialisti di Varese

Si è svolto presso la Prefettura di Varese un incontro istituzionale tra il Prefetto Salvatore Rosario Pasquariello e il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese, Davide Arancio, alla presenza del vicepresidente Michele Bulgheroni e della segretaria Teresa Piscioneri.

Un confronto cordiale e costruttivo che ha confermato la volontà comune di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e professioni a tutela della legalità, della trasparenza e dello sviluppo economico del territorio varesino.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le principali tematiche legate al tessuto produttivo provinciale, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, alla prevenzione delle crisi d’impresa e al contrasto delle frodi fiscali e finanziarie. Centrale anche il tema della diffusione della cultura della compliance e della corretta gestione delle attività economiche, considerata elemento essenziale per garantire un mercato sano e competitivo.

Il Prefetto Pasquariello ha sottolineato il ruolo strategico svolto dai commercialisti, riconoscendone la funzione di presidio di legalità economica e di interlocutori fondamentali delle istituzioni nei processi di sviluppo e controllo del sistema produttivo.

Dal canto suo, il presidente Arancio ha espresso ringraziamento per l’attenzione della Prefettura nei confronti del mondo delle professioni, confermando la piena disponibilità dell’Ordine a proseguire nella collaborazione su iniziative condivise volte a sostenere le imprese e a prevenire fenomeni di illegalità economica.

L’incontro si è concluso con l’auspicio comune di consolidare ulteriormente il percorso già avviato nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente, nella convinzione che il dialogo tra istituzioni e professioni rappresenti un pilastro fondamentale per la crescita sostenibile, la sicurezza economica e la coesione sociale del territorio.

Prefettura e Ordine dei Commercialisti hanno infine ribadito il proprio impegno congiunto nella promozione dei valori della legalità, della responsabilità e del servizio alla collettività.