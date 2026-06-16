Legge ordinamentale lombarda, le misure della varesina Dell’Erba (FdI): rifornimenti agevolati per i disabili e più controlli sull’aria nei luoghi chiusi
La consigliera regionale di Fratelli d'Italia, espressione della provincia di Varese, è tra i promotori di due norme inserite nel provvedimento approvato dal Consiglio regionale
Meno barriere, meno adempimenti inutili e regole più aderenti alle esigenze concrete di cittadini e imprese. È la direzione della Legge ordinamentale 2026 approvata dal Consiglio regionale della Lombardia, il provvedimento che aggiorna diversi ambiti della normativa regionale con l’obiettivo di rendere più efficiente l’azione pubblica e più immediato il rapporto tra istituzioni, imprese e cittadini.
Nel testo trovano spazio anche due interventi promossi dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba, varesina d’adozione e componente della V Commissione Territorio, infrastrutture e mobilità: il sostegno alla piena accessibilità dei servizi di rifornimento carburante per le persone con disabilità e il rafforzamento dei controlli sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi.
Rifornimento, assistenza gratuita per chi non può scendere dall’auto
La prima misura impegna Regione Lombardia a promuovere protocolli d’intesa con il settore della distribuzione carburanti, affinché i conducenti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e titolari di regolare contrassegno disabili possano ricevere assistenza gratuita durante il rifornimento, pagando però il carburante al prezzo previsto per il self-service.
«Si tratta di una misura di equità e buon senso – spiega Dell’Erba –. Chi non può scendere autonomamente dal veicolo non deve essere costretto a sostenere costi aggiuntivi per effettuare un’operazione essenziale come il rifornimento. La mobilità rappresenta autonomia e indipendenza e non può trasformarsi in una penalizzazione economica».
L’obiettivo, sottolinea la consigliera, è arrivare a un’applicazione uniforme su tutto il territorio lombardo: «Poniamo le basi per una collaborazione concreta con il mondo della distribuzione carburanti affinché questo principio trovi applicazione sull’intero territorio lombardo, comprese le tratte autostradali».
Aria negli ambienti chiusi, controlli periodici in base al rischio
Il secondo intervento introduce disposizioni specifiche sul controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici e dei sistemi di climatizzazione, ventilazione e termoventilazione presenti negli ambienti chiusi. La norma prevede verifiche periodiche differenziate in base al livello di rischio e all’affollamento delle strutture, con particolare attenzione a ospedali, strutture sociosanitarie, scuole, palestre, centri commerciali e luoghi aperti al pubblico.
«La qualità dell’aria negli ambienti indoor rappresenta un tema centrale per la tutela della salute pubblica – osserva Dell’Erba –. Ospedali, scuole, strutture ricettive, impianti sportivi e luoghi ad alta frequentazione devono garantire standard elevati di sicurezza». La misura, precisa, introduce «controlli periodici e criteri chiari di monitoraggio» rafforzando la prevenzione «senza determinare nuovi oneri per il bilancio regionale».
«Meno burocrazia, più attenzione alle persone»
Per la consigliera di Fratelli d’Italia i due interventi rientrano nella filosofia complessiva del provvedimento. «La Legge ordinamentale 2026 dimostra che è possibile rendere più efficiente la macchina amministrativa mantenendo alta l’attenzione verso le esigenze delle persone – conclude –. Ridurre la burocrazia significa liberare risorse, accelerare i processi decisionali e rimuovere ostacoli che troppo spesso incidono sulla vita quotidiana dei cittadini. È questa la Lombardia che vogliamo costruire: più moderna, più accessibile e più vicina ai bisogni concreti delle comunità e delle famiglie».
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