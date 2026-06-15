Leonardo rafforza la leadership nel soccorso aereo. Avincis ordina 15 nuovi elicotteri per l’Europa

La flotta europea dedicata alle missioni di emergenza e soccorso si prepara a crescere ulteriormente grazie a un nuovo accordo tra Leonardo e Avincis, uno dei maggiori operatori mondiali nel settore dei servizi aerei d’emergenza.

Il gruppo ha annunciato l’acquisizione di 15 elicotteri prodotti da Leonardo, dieci AW169 e cinque AW139, che saranno consegnati tra il 2028 e il 2031 e destinati sia al rafforzamento delle attività già in essere sia all’ingresso in nuovi mercati del continente.

FLOTTA RINNOVATA

L’ordine si inserisce nel programma di rinnovamento e potenziamento della flotta di Avincis e conferma la centralità degli elicotteri Leonardo nelle operazioni di soccorso sanitario, ricerca e soccorso e supporto alle attività offshore dell’industria energetica. Si tratta di un investimento che guarda al lungo periodo e che punta a rispondere a una domanda crescente di servizi aerei sempre più efficienti e tecnologicamente avanzati. Una parte significativa della commessa riguarda il modello AW169. Tre dei dieci esemplari ordinati saranno impiegati in Svezia in configurazione eliambulanza per operare nelle regioni di Uppsala e Västra Götaland, nell’ambito di un contratto decennale assegnato ad Avincis dalle autorità locali.

AW169 E AW139

La scelta conferma la fiducia del mercato nelle capacità operative di questo elicottero, progettato per affrontare missioni particolarmente complesse con elevati standard di affidabilità, sicurezza e rapidità di intervento. L’AW169 è infatti considerato uno dei modelli di riferimento per il settore grazie alla combinazione di prestazioni, versatilità e tecnologie di bordo. Tra le sue caratteristiche distintive figura il sistema APU Mode, che consente di alimentare climatizzazione, apparecchiature elettromedicali e sistemi radio anche quando il velivolo è fermo a terra con i rotori spenti. Una soluzione che migliora l’efficienza operativa e contribuisce a incrementare sostenibilità e sicurezza durante le operazioni di soccorso. Accanto all’AW169, l’accordo rafforza il ruolo dell’AW139, il best seller mondiale della propria categoria. Con oltre 1.500 unità vendute a più di 300 operatori in circa 90 Paesi, il velivolo continua a rappresentare un punto di riferimento per missioni che richiedono affidabilità e capacità operative elevate. Tra i suoi punti di forza vi è una trasmissione in grado di continuare a funzionare per oltre un’ora anche in assenza di lubrificazione, una caratteristica unica che garantisce ulteriori margini di sicurezza soprattutto nelle missioni a medio e lungo raggio. Il nuovo ordine testimonia anche la crescente affermazione degli elicotteri Leonardo nel mercato dell’elisoccorso, sempre più orientato verso piattaforme di maggiori dimensioni e capacità di carico.

UNA PARTENERSHIP CONSOLIDATA

Oggi oltre 800 elicotteri del costruttore italiano sono impiegati nel mondo in attività di emergenza, con gli AW139 e AW169 protagonisti di numerose operazioni di soccorso sanitario e ricerca e salvataggio. Per Avincis il rapporto con Leonardo rappresenta una partnership consolidata. La società dispone già di una flotta composta da circa 70 elicotteri del gruppo italiano, tra AW139, AW169 e AW109, risultando uno dei principali operatori civili europei del marchio. Non a caso è stata tra le prime aziende a introdurre l’AW169 nelle proprie attività e, alla fine del 2025, è diventata il primo operatore al mondo a superare le 5.000 ore di volo con questo modello presso una base svedese.