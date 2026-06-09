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L’esempio di Francesco per l’Atletico Madrid e le nostre montagne fragili

I principali fatti del giorno e quelli più curiosi in 10 minuti

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Le notizie da ascoltare di martedì 9 giugno partono dal miglioramento delle condizioni della sorella di Sara Vetrano, morta nell’incidente di domenica scorsa sulla 394 a Maccagno. Parliamo anche di montagne che si sbriciolano, della storia di Francesco Musacchio a Madrid e di molto altro.

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Pubblicato il 09 Giugno 2026
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